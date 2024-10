Echtzeitzahlungen fördern das Wirtschaftswachstum und integrieren Millionen von Menschen in das Finanzsystem so die Studie "Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion" von ACI Worldwide

Laut einem neuen Bericht, der von ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), einem Innovationsführer im Bereich der globalen Zahlungstechnologie, in Zusammenarbeit mit The Centre for Economics and Business Research (Cebr) veröffentlicht wurde, werden Echtzeitzahlungen bis 2028 für ein zusätzliches globales BIP-Wachstum von 285,8 Milliarden US-Dollar sorgen und die Zahl der Bankkontoinhaber um 167 Millionen erhöhen.

Der zweite Report Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion von ACI Worldwide stützt sich dabei auf Daten aus 40 Ländern und zeigt erstmals eine empirische Korrelation zwischen Echtzeitzahlungen und finanzieller Inklusion auf.

Echtzeitzahlungen stimulieren das Wirtschaftswachstum, indem sie Bürgern Zugang zu erschwinglichen Finanzdienstleistungen erleichtern und Millionen von Menschen aus der Armut führen. Die verbesserte finanzielle Inklusion, die in vielen Ländern das Ergebnis einer zunehmenden Verfügbarkeit von Echtzeittransaktionen ist, eröffnet den Finanzinstituten erhebliche neue Umsatzchancen.

"Echtzeitzahlungen sind ein effektiver Katalysator für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen Wandel in modernen, digitalen Volkswirtschaften. Sie steigern die Effizienz der Finanzsysteme und ?stärken die finanzielle Inklusion", kommentiert Thomas Warsop, President und CEO bei ACI Worldwide. "Diese Studie macht deutlich, dass die Modernisierung des Zahlungsverkehrs eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten darstellt einschließlich Regierungen und Banken."

Wichtigste Erkenntnisse

Auswirkungen von Echtzeitzahlungen auf die Wirtschaft

Echtzeitzahlungen verbessern die Markteffizienz der gesamten Volkswirtschaft, da sie den Transfer von Geldbeträgen zwischen Verbrauchern und Unternehmen innerhalb von Sekunden statt Tagen ermöglichen. Sie reduzieren die Transaktionskosten, fördern die Formalisierung von Segmenten der bargeldbasierten "Schattenwirtschaft" und schaffen neue Umsatzmöglichkeiten.

In allen 40 untersuchten Ländern trugen Echtzeitzahlungen im Jahr 2023 zu einer Steigerung des BIP um insgesamt 164,0 Mrd. US-Dollar bei dies entspricht der Arbeitsleistung von 12 Millionen Arbeitnehmern.

Prognose für 2028: Der Beitrag zum BIP durch Echtzeitzahlungen wird sich auf 285,8 Mrd. US-Dollar belaufen ein Anstieg um 74,2 in fünf Jahren oder die Arbeitsleistung von 16,9 Millionen Arbeitnehmern.

Nettoeinsparungen für Verbraucher und Unternehmen: insgesamt 116,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023. Bis 2028 wird ein Anstieg auf 245,8 Mrd. US-Dollar prognostiziert.

Finanzielle Inklusion

Die Studie belegt eine "positive empirische Korrelation zwischen Sofortzahlungen und finanzieller Inklusion". Echtzeitzahlungen fördern die finanzielle Inklusion, insbesondere von drei demografischen Gruppen: jüngere Menschen (18 bis 24 Jahre), Frauen und Menschen in den unteren Einkommensgruppen (40 der Bevölkerung mit den niedrigsten Einkünften).

In den 28 Ländern, die zum Thema finanzielle Inklusion untersucht wurden, könnten bis 2028 etwa 167,2 Millionen Menschen ein Bankkonto führen, die zuvor vom Finanzsystem ausgeschlossen waren.

Die fünf Länder mit der deutlichsten Verbesserung der finanziellen Inklusion (Anzahl neuer Bankkunden) sind: Pakistan 63,5 Millionen, Indien 25,5 Millionen, Philippinen 20,9 Millionen, Nigeria 13,8 Millionen, China 13,8 Millionen.

Ertragspotenzial für Finanzinstitute

Das phänomenale Wachstum von Echtzeitzahlungen und die daraus resultierende finanzielle Inklusion stellen ein signifikantes Ertragspotenzial für Banken dar.

Die fünf Märkte mit dem größten Ertragspotenzial sind: Pakistan 173,0 Mrd. US-Dollar, Nigeria 40,4 Mrd. US-Dollar, Philippinen 28,7 Mrd. US-Dollar, Indien 24,6 Mrd. US-Dollar, China 21,2 Mrd. US-Dollar.

Regionale Highlights

Asien-Pazifik: Im asiatisch-pazifischen Raum befinden sich einige der führenden Märkte für Echtzeitzahlungen der Welt, darunter Indien, China und Thailand. Echtzeitzahlungen haben 50 Mio. US-Dollar zu Indiens Bruttoinlandsprodukt 2023 beigetragen. Damit ist Indien der weltweit größte Markt im Hinblick auf das BIP-Wachstum. In Indonesien, das zu den zehn am schnellsten wachsenden Märkte der Welt gehört, dürften Echtzeitzahlungen 3,6 Mrd. US-Dollar bis 2028 beisteuern ein BIP-Anteil von 0,21 %. In drei Ländern dieser Region wurde die finanzielle Inklusion besonders stark verbessert: Pakistan, Indien und die Philippinen.

Im asiatisch-pazifischen Raum befinden sich einige der führenden Märkte für Echtzeitzahlungen der Welt, darunter Indien, China und Thailand. Echtzeitzahlungen haben 50 Mio. US-Dollar zu Indiens Bruttoinlandsprodukt 2023 beigetragen. Damit ist Indien der weltweit größte Markt im Hinblick auf das BIP-Wachstum. In Indonesien, das zu den zehn am schnellsten wachsenden Märkte der Welt gehört, dürften Echtzeitzahlungen 3,6 Mrd. US-Dollar bis 2028 beisteuern ein BIP-Anteil von 0,21 %. In drei Ländern dieser Region wurde die finanzielle Inklusion besonders stark verbessert: Pakistan, Indien und die Philippinen. Afrika: Als führender afrikanischer Markt bei Echtzeitzahlungen erzielt Nigeria den größten wirtschaftlichen Vorteil. Im Jahr 2023 haben Echtzeitzahlungen 7,0 Mrd. US-Dollar zur Volkswirtschaft des Landes beigetragen, ein BIP-Anteil von 1,4 %. Zudem ist Nigeria der führende Markt in der Region nach Ertragspotenzial für Banken, gefolgt von Südafrika, mit prognostizierten Ertragschancen in Höhe von 40,4 Mrd. US-Dollar bzw. 899,1 Mio. US-Dollar.

Als führender afrikanischer Markt bei Echtzeitzahlungen erzielt Nigeria den größten wirtschaftlichen Vorteil. Im Jahr 2023 haben Echtzeitzahlungen 7,0 Mrd. US-Dollar zur Volkswirtschaft des Landes beigetragen, ein BIP-Anteil von 1,4 %. Zudem ist Nigeria der führende Markt in der Region nach Ertragspotenzial für Banken, gefolgt von Südafrika, mit prognostizierten Ertragschancen in Höhe von 40,4 Mrd. US-Dollar bzw. 899,1 Mio. US-Dollar. Europa: Die Umstellung auf Sofortzahlungen in Europa, die durch die EU-Verordnung über Sofortzahlungen beschlossen wurde, soll das Wirtschaftswachstum unterstützen und die finanzielle Inklusion in den 27 EU-Mitgliedstaaten verbessern. Die EU strebt an, den Erfolg anderer Länder in der Region zu replizieren. So dürfte die Türkei bis 2028 durch Echtzeitzahlungen ein zusätzliches BIP von 5,1 Mrd. US-Dollar erwirtschaften, gefolgt von Großbritannien mit einem erwarteten zusätzlichen BIP-Anstieg um 4,0 Mrd. US-Dollar bis 2028.

Die Umstellung auf Sofortzahlungen in Europa, die durch die EU-Verordnung über Sofortzahlungen beschlossen wurde, soll das Wirtschaftswachstum unterstützen und die finanzielle Inklusion in den 27 EU-Mitgliedstaaten verbessern. Die EU strebt an, den Erfolg anderer Länder in der Region zu replizieren. So dürfte die Türkei bis 2028 durch Echtzeitzahlungen ein zusätzliches BIP von 5,1 Mrd. US-Dollar erwirtschaften, gefolgt von Großbritannien mit einem erwarteten zusätzlichen BIP-Anstieg um 4,0 Mrd. US-Dollar bis 2028. Naher Osten: Die Vorteile von Echtzeitzahlungen für die wirtschaftliche und finanzielle Inklusion im Nahen Osten dem weltweit am schnellsten wachsenden Markt für Echtzeitzahlungen sind vor allem in Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten spürbar. Bis 2028 wird für Saudi-Arabien ein Anstieg des BIP um 1,1 Mrd. US-Dollar erwartet, während für Bahrain ein zusätzliches BIP-Wachstum von 677,6 Mio. US-Dollar prognostiziert wird.

Die Vorteile von Echtzeitzahlungen für die wirtschaftliche und finanzielle Inklusion im Nahen Osten dem weltweit am schnellsten wachsenden Markt für Echtzeitzahlungen sind vor allem in Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten spürbar. Bis 2028 wird für Saudi-Arabien ein Anstieg des BIP um 1,1 Mrd. US-Dollar erwartet, während für Bahrain ein zusätzliches BIP-Wachstum von 677,6 Mio. US-Dollar prognostiziert wird. Lateinamerika: In Brasilien, der größten Volkswirtschaft der Region, trugen Echtzeitzahlungen 24,6 Mrd. US-Dollar zum BIP bei das Äquivalent der Arbeitsleistung von über 1,3 Millionen Arbeitnehmern. Mexiko gehört zu den fünf Ländern der Welt, in denen die wirtschaftlichen Auswirkungen von Echtzeitzahlungen am stärksten sind, und profitierte im Jahr 2023 von einem zusätzlichen BIP-Wachstum von 10,3 Mrd. US-Dollar. Für Kolumbien werden 5,1 Millionen neue Kontoinhaber bis 2028 prognostiziert die stärkste Verbesserung bei der finanziellen Inklusion in der Region.

In Brasilien, der größten Volkswirtschaft der Region, trugen Echtzeitzahlungen 24,6 Mrd. US-Dollar zum BIP bei das Äquivalent der Arbeitsleistung von über 1,3 Millionen Arbeitnehmern. Mexiko gehört zu den fünf Ländern der Welt, in denen die wirtschaftlichen Auswirkungen von Echtzeitzahlungen am stärksten sind, und profitierte im Jahr 2023 von einem zusätzlichen BIP-Wachstum von 10,3 Mrd. US-Dollar. Für Kolumbien werden 5,1 Millionen neue Kontoinhaber bis 2028 prognostiziert die stärkste Verbesserung bei der finanziellen Inklusion in der Region. Nordamerika: Die Auswirkungen von Echtzeitzahlungen sind in den USA bereits erkennbar, wo Unternehmen und Verbraucher im Jahr 2023 Einsparungen von mehr als 1,0 Mrd. US-Dollar erzielten. Laut Prognose wird sich dieser Betrag bis 2028 auf 4,4 Mrd. US-Dollar vervierfachen. Die USA sind unter den zehn Ländern mit der stärksten prognostizierten Verbesserung der finanziellen Inklusion durch Echtzeitzahlungen: 4,9 Millionen Bürger, die bisher vom Finanzsystem ausgeschlossen waren, könnten bis 2028 ein Bankkonto führen.

"In der Studie wird erstmals ein positiver empirischer Zusammenhang von Sofortzahlungen und finanzieller Inklusion identifiziert. Die wachsende Akzeptanz von Sofortzahlungen in den Volkswirtschaften, niedrigere Transaktionskosten, Verbesserung bei der Benutzerfreundlichkeit und weitere Verhaltensfaktoren weisen eine unmittelbare Korrelation mit dem steigenden Anteil der Bevölkerung auf, der mit Finanzinstituten Kontakt aufnimmt", kommentiert Owen Good, Head of Economic Advisory bei Cebr. "Insbesondere stellen wir fest, dass die Einführung von Echtzeitzahlungen eindeutige Vorteile für Privatpersonen, den Finanzsektor selbst und die gesamte Volkswirtschaft bietet. Kurz gesagt: Wenn Geld innerhalb von Sekunden statt Tagen bewegt wird, profitieren alle Beteiligten von der Transaktion."

