Obwohl sich die meisten Experten einig sind, dass die Anteilscheine des französischen Energieriesen TotalEnergies derzeit klar unterbewertet sind, kommt die Aktie einfach nicht in Fahrt. Dies liegt natürlich in erster Linie daran, dass die Ölpreise sich nach wie vor in einer schwachen Verfassung präsentieren. So verbilligte sich etwa Brent-Öl in der Vorwoche von knapp 78 auf nur noch 74 Dollar. Bei WTI verlief die Entwicklung ähnlich negativ. Die US-Sorte kostete am Freitag nur noch rund 70 Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...