Bei Europas größtem Softwarehersteller SAP wird es heute spannend. Am Abend nach US-Börsenschluss wird das Unternehmen seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Charttechnisch präsentiert sich die Aktie in jedem Fall im Vorfeld stark. In der vergangenen Woche konnte SAP ein neues Rekordhoch markieren.SAP-Chef Christian Klein hat den Anlegern in Aussicht gestellt, dass es dieses Jahr vor allem beim Cloudwachstum und dem bereinigten operativen Ergebnis weiter schwungvoll nach oben geht. Der Umsatz ...

