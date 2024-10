EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist Teil der Wirtschaftsdelegation der Japan-Reise von NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur



Overath/Bonn/Leipzig, 21. Oktober 2024. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT", ISIN NL0010872388 , WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen in der Herstellung dezentraler und klimaförderlicher Biomassekraftwerke, ist Teil der Wirtschaftsdelegation für Japan. Unter dem Leitmotiv "NRW - Big in Japan" hat die Nordrhein-Westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur eine Delegationsreise nach Japan gestartet. In den drei Partnerpräfekturen Tokyo, Fukushima und Osaka ist ein umfassendes Programm mit wirtschaftspolitischen Terminen vorgesehen. Relevante Themen sind unter anderem Klimaschutz, klimafreundliche Energieträger, Kreislaufwirtschaft sowie die Zusammenarbeit bei Innovationen und Nachhaltigkeit.

A.H.T. Syngas Technology ist bereits seit vielen Jahren in Japan aktiv. So gibt es unter anderem fertiggestellte Synthesegaskraftwerke oder Gasreinigungskomponenten in den Regionen Miyagi, Fukushima, Kobe, Niigata und Osaka. Weitere Projekte, beispielsweise in Shizuoka und Hiroshima, befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Fertigstellung. Mit Hilfe der Technologien von AHT können Energie und Wärme dezentral und ohne klimaschädliche Emissionen erzeugt werden. Im Rahmen der Delegationsreise wird Gero Ferges, CEO der AHT, die innovativen Lösungen für saubere Energie und der realisierten Projekte vorstellen, um so weitere Partnerschaften und konkrete Projekte zu gewinnen.

"Japan ist für die AHT ein wichtiger Markt in unserer Wachstumsstrategie. Innerhalb des Landes haben wir für unterschiedliche Kunden an mehreren Standorten Kraftwerke und Gasreinigungsprodukte geliefert und weitere Projekte befinden sich in Realisierung. Die japanische Regierung hat das Ziel einer klimaneutralen Energieversorgung ausgegeben. Auf Grund großer Mengen an vorhandener Biomasse, welche jedes Jahr mehr wird, kommt dem Konzept von Biomassekraftwerken dabei eine besondere Bedeutung in Japan zu. Hier sehen wir uns als relevanter Anbieter, was wiederum auf unsere Expansion in anderen Regionen einzahlt", so Gero Ferges, CEO von AHT Syngas.

Ferges führt weiter aus: "Wir danken der Ministerin und den teilnehmenden Regierungs- und Unternehmensvertretern für die perfekt organisierte Reise. Motivierte junge Firmen und zuverlässige Hilfestellung, insbesondere von NRW-Regierungsorganisationen, unterstützen Firmen aus NRW in einem einzigartigem Umfang."

Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.

Kontakt

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Domicile: Schimmelt 2-16

5611 ZX Eindhoven

Phone: +49 (0) 2206 95190-10

Fax: +49 (0) 2206 95190-11

Mail: www.aht-cleantec.com

