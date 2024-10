Die Wertschätzung für die Aktie der ING Groep NV hat sich am Aktienmarkt am Montag kaum geändert. Die Aktie kostete zuletzt 15,90 Euro. Die Wertschätzung der Investoren für das Wertpapier der ING Groep NV hat sich heute kaum verändert. Das Wertpapier liegt derzeit nur minimal in der Verlustzone mit einem Abschlag von 0,49 Prozent.

