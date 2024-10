Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Novo Nordisk | Infineon | Secunet - bei SAP gereift die Kappungsgrenze - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - macht ein Päuschen Tops & Flops - nur fünf Aktien im Plus Spirit - kleiner Befreiungsschlag Boeing - Streik neigt sich dem Ende zu Novo Nordisk - neue Studiendaten Forvia - Anleger atmen auf Termine - Tesla erster der Magnificent Seven SAP - Kappungsgrenze greift Infineon - Abstufung lässt Aktie weiter fallen Hensoldt - Analystenlob Renk - Hochstufung Secunet - vorläufige Zahlen beflügeln Aktie Friedrich Vorwerk - Zahlen kommen gut an Musterdepot - Silvercorp Metals profitiert vom Silberpreis Zuschauerfragen