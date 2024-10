ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi angesichts des vorgesehenen Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an der Konsumentensparte Opella auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Jo Walton begrüßt in einer am Montag vorliegenden Studie mehr Klarheit, was Veräußerungen von Konzernteilen betrifft. Sanofi erwarte einen Bar-Erlös im hohen einstelligen Milliardenbereich./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2024 / 10:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 10:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

© 2024 dpa-AFX-Analyser