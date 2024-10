Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA08783B3092 Forte Group Holdings Inc. 21.10.2024 CA3499331013 Forte Group Holdings Inc. 22.10.2024 Tausch 1:1

CA00833F2089 African Energy Metals Inc. 21.10.2024 CA00833F3079 African Energy Metals Inc. 22.10.2024 Tausch 4:1

US45784G1013 Zoomcar Holdings Inc. 21.10.2024 US45784G2003 Zoomcar Holdings Inc. 22.10.2024 Tausch 100:1

CA02341J1021 ADSL Holdings Inc. 21.10.2024 CA0010021040 ADSL Holdings Inc. 22.10.2024 Tausch 1:1

