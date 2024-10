The following instruments on XETRA do have their first trading 22.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.10.2024Aktien1 SE0000119299 Elanders AB2 AU000000MP15 Megaport Ltd.3 JP3399000003 Star Micronics Co. Ltd.4 SE0022243812 Sveafastigheter AB5 AU0000090128 TPG Telecom Ltd.6 AU0000356982 Brookside Energy Ltd. Def.7 CA0010021040 ADSL Holdings Inc.8 CA00833F3079 African Energy Metals Inc.9 CA3499331013 Forte Group Holdings Inc.10 US45784G2003 Zoomcar Holdings Inc.Anleihen/ETF1 XS2434895632 Rumänien, Republik2 XS1420492792 Rumänien, Republik3 XS2258398911 Rumänien, Republik4 US77586RAL42 Rumänien, Republik5 US77586RAN08 Rumänien, Republik6 US77586RAJ95 Rumänien, Republik7 US77586RAH30 Rumänien, Republik8 XS2179039636 Rumänien, Republik9 XS2364200357 Rumänien, Republik10 XS1768067453 Rumänien, Republik11 XS1599193072 Rumänien, Republik12 XS2434895475 Rumänien, Republik13 US77586RAK68 Rumänien, Republik14 XS2331735253 Rumänien, Republik15 XS2262139533 Rumänien, Republik16 XS2331742036 Rumänien, Republik17 US77586RAS94 Rumänien, Republik18 US77586RAC43 Rumänien, Republik19 US77586RAP55 Rumänien, Republik20 XS2538441085 Rumänien, Republik21 US77586RAF73 Rumänien, Republik22 US77586RAR12 Rumänien, Republik23 XS2538442562 Rumänien, Republik24 XS2364199674 Rumänien, Republik25 US77586RAU41 Rumänien, Republik26 US77586RAT77 Rumänien, Republik27 XS2109948823 Rumänien, Republik28 XS1970549728 Rumänien, Republik29 XS2027596704 Rumänien, Republik30 XS1934865251 Rumänien, Republik31 XS2179038745 Rumänien, Republik32 XS1768074749 Rumänien, Republik33 XS2109949391 Rumänien, Republik34 XS1969593943 Rumänien, Republik35 FR001400TL81 Crédit Mutuel Arkéa36 NO0013379446 Navigator Holdings Ltd.37 XS2901481460 Kookmin Bank38 US780082AT05 Royal Bank of Canada39 XS2919902820 Sig PLC40 IE000TT7HZ88 AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF41 IE000W85O7M4 JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF42 IE0005MWBFR7 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF43 IE0006SEWKA2 JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF44 IE000WAKWCV7 JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF45 IE0009TJ5T70 JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF