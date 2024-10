© Foto: X/Tesla



Die Earnings Season läuft sich warm und in der neuen Woche steht das erste Mitglied der Magnificent Seven auf dem Prüfstand. Kann Tesla den enttäuschenden Robotaxi-Day wieder vergessen machen? Der Chart-Check bei wO TV!In der laufenden Earnings Season richtet sich der Blick der Anleger auf zwei Schlüsselunternehmen: Tesla und SAP. Während SAP, Europas größter Technologiekonzern, am Montag seine Quartalszahlen vorlegt, erwarten Investoren starke Ergebnisse aus dem Cloudgeschäft. Die Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend, doch angesichts der bisherigen Rallye könnten weitere Kursgewinne schwerer zu erzielen sein. Besonders im Fokus steht die 15%-Kapitalisierungsgrenze des DAX, …