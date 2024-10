Insgesamt lassen es die Anleger an der Wall Street nach den Rekorden der Vorwoche am Montag erst einmal ruhiger angehen, doch bei Nvidia wird weiter beherzt zugegriffen. Die Folge: Mit einem Plus von mehr als drei Prozent ist sie der Top-Gewinner im Nasdaq 100 und markiert darüber hinaus ein neues Allzeithoch. Zudem naht ein weiterer Meilenstein.Rückenwind liefert dem Chip-Riesen zum Start in die neue Woche ein positiver Analystenkommentar. In einer aktuellen Studie verweist Barclays-Experte Tom ...

