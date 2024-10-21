The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.10.2024
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2024
ISIN Name
DK0060477503 TOPDANMARK AS NAM. DK 1
CA00833F2089 AFRICAN ENERGY MET. INC.
CA02341J1021 AMCOMRI ENTERTAINM. INC.
CA08783B3092 BEVCANNA ENTERPRISES NEW
NO0010859689 RECREATE ASA NK -,25
US45784G1013 ZOOMCAR HLDGS DL -,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2024
ISIN Name
DK0060477503 TOPDANMARK AS NAM. DK 1
CA00833F2089 AFRICAN ENERGY MET. INC.
CA02341J1021 AMCOMRI ENTERTAINM. INC.
CA08783B3092 BEVCANNA ENTERPRISES NEW
NO0010859689 RECREATE ASA NK -,25
US45784G1013 ZOOMCAR HLDGS DL -,001
© 2024 Xetra Newsboard