Europas größter Softwarekonzern SAP hat am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street die Zahlen für das dritte Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem wurde die Ergebnisprognose für das laufende Gesamtjahr erhöht. Das sorgt im nachbörslichen US-Handel für Freude und dürfte am Dienstag auch den DAX stützen.Trotz der angespannten Wirtschaftslage hat SAP im abgelaufenen dritten Quartal in vielen Regionen deutlich mehr verdient. In den drei Monaten bis Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...