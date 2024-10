Textron Aviation stellt die Cessna Citation CJ4 Gen3, CJ3 Gen3 und M2 Gen3 vor

Textron Aviation kündigte heute die Zukunft des Fliegens und seiner legendären Cessna Citation-Reihe mit der Vorstellung der nächsten Generation von Leichtflugzeugen an der Cessna Citation M2 Gen3, CJ3 Gen3 und CJ4 Gen3. Zusätzlich zur revolutionären Garmin-Emergency-Autoland-Technologie, die in allen drei neuen Flugzeugen zum Einsatz kommen wird, verfügt die Citation CJ4 Gen3 über die neue, nächste Generation der Garmin G3000 PRIME-Avionik für eine intuitive, nahtlose Steuerung für Piloten. Die CJ4 Gen3 befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll 2026 in Dienst gestellt werden, die M2 Gen3 und die CJ3 Gen3 folgen 2027.

Die Cessna Citation-Geschäftsflugzeuge werden von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt.

Die Citation Gen3-Flugzeuge wurden am Vorabend der National Business Aviation Association Business Aviation Convention Exhibition (NBAA-BACE) in Las Vegas vorgestellt und bieten Piloten weltweit ein neues Maß an Vertrauen und ein verbessertes Erlebnis. Die Teilnehmer haben Zugang zu einem neuen Citation CJ3 Gen3-Modell und einem CJ4 Gen3-Cockpit-Modell, die während der Messe auf dem Static Display des Unternehmens am Henderson Executive Airport vorgestellt werden.

"Heute haben wir die Zukunft des Fliegens und die nächste Generation der Cessna Citation Light Jets vorgestellt die M2 Gen3, CJ3 Gen3 und CJ4 Gen3 um das ikonische Erbe der vertrauenswürdigen Marke Citation fortzuführen und gleichzeitig innovative Weiterentwicklungen und Technologien einzuführen", sagte Ron Draper, Präsident und CEO. "Mit der revolutionären Garmin-Emergency-Autoland-Technologie sowie der brandneuen Garmin G3000 PRIME-Avionik im CJ4 Gen3 versprechen diese Flugzeuge ein noch besseres Flugerlebnis."

Piloten und Passagieren ein unvergleichliches Gefühl der Sicherheit bieten

Mit der Ergänzung von Garmin Emergency Autoland für die Modelle M2 Gen3, CJ3 Gen3 und CJ4 Gen3 bietet die gesamte Leichtjet-Reihe Cessna Citation sowohl Piloten als auch Passagieren ein noch größeres Gefühl der Sicherheit während der Reise. Alle drei neuen Flugzeuge sind mit vollständig integrierten automatischen Schubregelung von Garmin ausgestattet, die in jeder Flugphase ein außergewöhnliches Maß an Schutz und mühelose Präzision bieten. Darüber hinaus bietet Runway Occupancy Awareness eine bessere Sichtbarkeit von Hindernissen auf der Landebahn und potenziellen Landebahneingriffen, und Advanced 3D SafeTaxi zeigt Landebahnen, FBOs und Hangars an, um die Navigation auf Flughäfen zu erleichtern.

"Die Ausstattung unserer gesamten Citation-Familie mit dem Garmin-Emergency-Autoland-System stellt einen enormen Fortschritt in der Luftfahrttechnologie dar", so Draper. "Als weltweit erstes zertifiziertes System seiner Art bietet Autoland nicht nur eine Weiterentwicklung der automatisierten Flugfähigkeiten, sondern auch eine erhebliche Verbesserung des Sicherheitsgefühls von Passagieren und Piloten. Das System schützt vor Kontrollverlust nach einer Handlungsunfähigkeit des Piloten, bietet bei Bedarf eine automatische Notfallkommunikation und -landung und bietet Piloten und Passagieren ein beispielloses Gefühl der Sicherheit."

Nach der Zertifizierung des Gen3-Flugzeugs erhalten Kunden, die eine Citation M2 Gen2 mit automatischer Schubregelung oder ein CJ3 Gen2-Flugzeug besitzen, ein Service-Bulletin über die Möglichkeit, Garmin Emergency Autoland in ihr Flugzeug zu integrieren.

Mit dem neuen Citation CJ4 Gen3-Cockpit in die Zukunft fliegen

Die neue Citation CJ4 Gen3, die voraussichtlich in die 525-Typenzulassung aufgenommen wird, verbessert das Piloten-Erlebnis und ist branchenweit führend, da sie als erste die Integration der neuen Garmin G3000 PRIME-Avionik der nächsten Generation ankündigt.

Zu den Merkmalen dieser brandneuen Avionik-Suite gehören:

Alle Primäranzeigen sind mit interaktiver Multi-Touch-Technologie ausgestattet, die es Piloten ermöglicht, einfach zu zoomen, Wegpunkte zu ändern und mit dem System zu interagieren

Ein neuer Verfahrenswähler ermöglicht intuitive, interaktive Anpassungen für Anflugübergänge

Eine flache, intuitive Menüoberfläche hilft Piloten, sich leicht durch Avioniksysteme und Flugbetrieb zu navigieren, sodass alles, was sie benötigen, nur einen Fingertipp entfernt ist

Interaktive Ausziehmöglichkeiten auf der Motoranzeigeleiste ermöglichen Piloten einen einfachen Zugriff auf Motor- und Systemeinstellungen für einen effizienteren, optimierten Betrieb

Sekundäre Anzeigeeinheiten sind 40 größer als frühere Versionen und ermöglichen eine verknüpfte Ansicht mit Primäranzeigen für eine einfachere Anzeige

Die Garmin-Steuereinheit im CJ4 Gen3 gibt zusätzliche Sicherheit, da Piloten die Avionik leicht manuell bedienen können und so eine alternative Steuerungsmethode erhalten.

Weniger Tasten ermöglichen Piloten eine vereinfachte, optimierte Steuerung

Darüber hinaus bietet fortschrittliche Avionik-Hardware eine schnellere, reaktionsschnellere Verarbeitung und eine verbesserte Konnektivität, während softwarebasierte Updates Eigentümern und Betreibern helfen, ihre Flugzeuge einfach auf die Zukunft vorzubereiten.

"Als erstes Unternehmen der Branche, das die nächste Generation der Garmin G3000 PRIME-Avionik ankündigt, vereint die CJ4 Gen3 Raffinesse mit Einfachheit und bietet fortschrittliche Funktionen und eine intuitive, nahtlose Steuerung", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Global Sales and Flight Operations. "Dieses Flugzeug ist so konzipiert, dass Piloten im Cockpit immer einen Schritt voraus sind, und unterstützt Kunden dabei, sich nahtlos durch die gesamte Citation-Leichtjet-Flotte zu bewegen."

Besitzer und Betreiber stehen im Mittelpunkt der Entwicklung

Die CJ4 Gen3 bietet ein luxuriöses Erlebnis, das die Wünsche von Besitzern und Betreibern berücksichtigt. Zu den weiteren neuen Merkmalen der CJ4 Gen3 gehören:

Lithium-Ionen-Batterien für eine verbesserte Startleistung und erhöhte Zuverlässigkeit für einen effizienteren Betrieb bei kaltem Wetter

Neue Winglets mit verbesserter Beleuchtung für eine erhöhte Präsenz auf der Rampe

Nahtlose Integration von Echtzeitdaten in LinxUs zur Unterstützung von Eigentümern und Betreibern bei der effizienten Planung von Wartungs- und Reparaturarbeiten

Verbesserte Kabinenakustik für ein außergewöhnliches Erlebnis für alle an Bord

Verbesserte Cockpitbeleuchtung für eine Beleuchtung, wo Piloten sie benötigen einschließlich Kartenbeleuchtung, Deckenflutung und sogar Beleuchtung der Seitentaschen

Die neue Citation CJ4 Gen3 setzt mit den meisten Standardfunktionen ihrer Klasse neue Maßstäbe in der Welt der leichten Geschäftsflugzeuge. Die Citation CJ4 Gen3 hat fast 10 Prozent niedrigere Betriebskosten als ihre engsten Konkurrenten, und mit der klassenführenden Reichweite bei jeder Nutzlast macht das neue Flugzeug das Beste aus jeder Reise.

Über die Cessna Citation CJ4 Gen3

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 ist das größte Citation-Flugzeug im Segment der Leichtjets. Das für einen Piloten zugelassene Flugzeug vereint im Vergleich zu größeren Flugzeugen überlegene Geschwindigkeit, Reichweite und Wirtschaftlichkeit im Betrieb und ist damit die ideale Plattform für Eigentümer/Betreiber oder Firmenmissionen. Die CJ4 wird von Kunden auf der ganzen Welt für Luxus und Produktivität sowie für eine Vielzahl von Einsätzen geschätzt, darunter Ambulanzflüge, Seepatrouillen, Such- und Rettungseinsätze und Luftvermessung.

Die Citation CJ4 Gen3 wird voraussichtlich eine maximale Reichweite von 2.165 Seemeilen und eine maximale Nutzlast von 2.200 Pfund aufweisen. Mit Platz für bis zu 11 Insassen und einer Gepäckkapazität von 1.040 Pfund bietet das Flugzeug überlegene Leistung und Vielseitigkeit.

Über die Cessna Citation CJ3 Gen3

Die neue Cessna Citation CJ3 Gen3 definiert die Geschäftsfliegerei neu, mit Verbesserungen und Designs, die auf dem Feedback von Passagieren und Piloten basieren. Die neue CJ3 Gen3 verfügt über ein Cockpit, das mit dem Garmin G3000-Avioniksystem ausgestattet ist, die Garmin automatischen Schubregelung und das optionale Enhanced Vision System (EVS) für eine verbesserte Navigation und optimierte Situationserkennung nutzt. Das System unterstützt auch die Garmin-Emergency-Autoland-Funktionen. Die Piloten profitieren von 4,5 Zoll zusätzlicher Beinfreiheit, die für mehr Komfort sorgt. Die Kabine bietet einen anpassbaren, luxuriösen Raum mit Annehmlichkeiten wie Drehsitzen, RGB-Akzentbeleuchtung und modernen Konnektivitätsoptionen sowie einer natürlich beleuchteten Toilette mit optionalen gehobenen Ausstattungsmerkmalen.

Die Citation CJ3 Gen3 hat eine maximale Reichweite von 2.040 Seemeilen und eine maximale Nutzlast von 2.135 Pfund. Mit einer Standardbestuhlung für bis zu 10 Personen und einer Gepäckkapazität von 1.000 Pfund bietet das Flugzeug eine hervorragende Reichweite, Nutzlast und überlegene Leistung vor Ort, sodass Piloten eine Vielzahl von Missionen durchführen können.

Über die Cessna Citation M2 Gen3

Mit der Einführung der neuen Cessna Citation M2 Gen3 hat Textron Aviation in Verbesserungen investiert, die den Schwerpunkt auf Komfort und Produktivität legen. Die neue M2 Gen3 verfügt über ein Cockpit, das mit dem Garmin G3000-Avioniksystem ausgestattet ist, die Garmin automatische Schubregelung und das optionale Enhanced Vision System (EVS) für eine verbesserte Navigation und optimierte Situationserkennung nutzt. Das System unterstützt auch die Garmin-Emergency-Autoland-Funktionen. Die M2 Gen3 verfügt über eine Innenausstattung, die sowohl dem Komfort des Piloten als auch des Passagiers Priorität einräumt, und umfasst ein hochwertiges Design, eine stimmungsvolle Beleuchtung, neu gestaltete beleuchtete Getränkehalter und einen optionalen klappbaren, zur Seite gerichteten Sitz, der als zusätzlicher Laderaum dient. Zu den technologischen Verbesserungen gehören kabelloses Laden und sowohl USB-A- als auch USB-C-Anschlüsse an jedem Sitz, was die Produktivität verbessert. Darüber hinaus wurde das Cockpit an der Position des Copiloten um drei Zoll erweitert, um mehr Komfort zu bieten. Die Materialien der Kabineneinstiegsschwelle wurden für eine längere Haltbarkeit verbessert.

Die Citation M2 Gen3 hat eine maximale Reichweite von 1.550 Seemeilen und eine maximale Nutzlast von 1.510 Pfund. Mit einer Sitzplatzkapazität für bis zu acht Personen und einer Gepäckkapazität von bis zu 725 Pfund ist die M2 Gen3 ein Einstiegsjet mit Schwerpunkt auf Komfort und Produktivität.

Über Garmin Emergency Autoland

Das Garmin-Emergency-Autoland-System ist das weltweit erste zertifizierte System seiner Art. Es bietet Piloten und Passagieren ein Gefühl der Sicherheit und des Seelenfriedens. Das System ermöglicht es dem Flugzeug, im unwahrscheinlichen Fall einer Handlungsunfähigkeit des Piloten automatisch zu landen. Ein Passagier kann das Emergency-Autoland-System auch durch Drücken einer speziellen Taste im Cockpit aktivieren. Nach der Aktivierung übernimmt das System sofort die Kontrolle über das Flugzeug und informiert die Flugsicherung über den Notfall. Anschließend berechnet das System einen Flugweg zum am besten geeigneten Flughafen oder zur am besten geeigneten Landebahn, wobei Gelände und ungünstige Wetterbedingungen vermieden werden. Es leitet einen stabilisierten Anflug ein und landet das Flugzeug automatisch, bringt es zum Stillstand, bevor es die Triebwerke abschaltet.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrieunternehmen, das sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Schulung bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf prognostizierte Einnahmen beziehen oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Wirksamkeit von Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Entwicklung neuer Produkte oder unvorhergesehene Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung bedeutender neuer Produkte oder Programme, den Zeitpunkt unserer Einführung neuer Produkte oder der Zertifizierung unserer neuen Flugzeugprodukte, unsere Fähigkeit, bei der Einführung neuer Produkte und der Aufrüstung mit von unseren Kunden gewünschten Funktionen und Technologien mit unseren Mitbewerbern Schritt zu halten, Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Richtlinien für den Export und Import unserer Produkte, eine schwache oder volatile Nachfrage in den Märkten, in denen wir tätig sind, sowie Leistungsprobleme bei wichtigen Lieferanten oder Subunternehmern.

