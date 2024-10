© Foto: DALL*E



Nvidia hat am Montag eine Marktkapitalisierung von 3,5 Billionen US-Dollar erreicht, was bisher nur Apple gelungen war. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum US-Handelsschluss am Montag lag bei 3,525 Billionen US-Dollar, wie aus den Daten von Dow Jones Market Data hervorgeht. Die Aktien mussten bei 142,682 US-Dollar schließen, damit der Chipgigant eine Marktkapitalisierung von 3,5 Billionen US-Dollar erreicht. Die Titel beendeten den Handel schließlich bei 143,71 US-Dollar. Im erweiterten Handel sind die Vorzeichen ebenfalls grün. Nvidia ist nach Marktkapitalisierung das zweitgrößte US-Unternehmen, hinter Apple, das am 9. Juli erstmals einen Marktwert von 3,5 Billionen US-Dollar …