SAP beflügelt den DAX. Immobilienaktien unter Druck

Der DAX® kann einen Teil der gestrigen Verluste im frühen Handel wieder ausbügeln. Unterstützung bekam der Index vor allem vom Indexschwergewicht SAP. Die Kauflaune hält sich insgesamt jedoch in Grenzen. Nur rund 20 Prozent der DAX®-Titel verbuchte anfangs nennenswerte Kursgewinne. Die Nachrichtenlage ist heute spärlich. Aus den USA werden im Tagesverlauf unter anderem General Motors und Texas Instruments ihre Bücher öffnen.

Unternehmen im Fokus

Der Softwareriese SAP konnte im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Marktteilnehmer übertreffen und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursaufschlag und markierte ein neues Allzeithoch. Allerdings stößt die Aktie mit aktuell 14,9 Prozent bereits an die Kappungsgrenze von 15 Prozent. Ein weiterer Kursanstieg könnte dazu führen, dass die Indexgewichtung die Schwelle überschreitet. Dies könnte zur Folge haben, dass Fonds Anpassungen vornehmen müssen. Weitere Softwareentwickler wie Nemetschek und Teamviewer profitierten von der guten Stimmung im Sektor und setzten ihre Aufwärtstrends der zurückliegenden Tage fort. Die Nutzfahrzeugtochter von VW, Traton, konnte bei der Vorlage der Geschäftszahlen ebenfalls positiv überraschen. Der Konzern hält dennoch an den Jahreszielen fest. Die Aktie eröffnete zunächst freundlich und zog Daimler Truck bis zum Juli-Hoch nach oben. ThyssenKrupp scheiterte gestern am Widerstand bei EUR 3,50. Gelingt der Ausbruch eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 3,90. Der jüngste Zinsanstieg an den Anleihemärkten belastet seit einigen Tagen vor allem Immobilientitel wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.550/19.600/19.666/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/ 19.285/19.400/19.490 Punkte

Der DAX® schob sich zum Handelsauftakt über die Widerstandsmarke von 19.550 Punkte. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Damit besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch und im weiteren Verlauf bis 19.808 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 19.490 und 19.550 Punkte. Verletzt der Index diese Range droht ein Rücksetzer bis 19.400 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 16.09.2024 - 22.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.10.2019 -22.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 93,55* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 80,53** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 93,42*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 09.45 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,26* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,43 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,38* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,08* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2024; 09.45 Uhr

