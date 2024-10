Die Thyssenkrupp ADR Aktie verzeichnet am 22. Oktober 2024 einen leichten Kursrückgang von 0,58% auf 3,42 EUR. Trotz des jüngsten Rückgangs von 1,15% im letzten Monat zeigt sich das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik stabil. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Thyssenkrupp eine Dividende von 0,16166 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,05% entspricht.

Herausforderungen und Chancen

Der Industriekonzern steht vor der Aufgabe, seine Geschäftsmodelle an den digitalen Wandel anzupassen und gleichzeitig auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten zu reagieren. Trotz dieser Herausforderungen bietet Thyssenkrupp mit seinem Fokus auf zukunftsträchtige Technologien und innovative industrielle Lösungen langfristige Wachstumschancen für Investoren.

