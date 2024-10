Die Recycling-Fabrik in Kuppenheim nahe Karlsruhe arbeitet mit einem energiesparenden mechanisch-hydrometallurgischen Verfahren. Die Wiederverwertungsquote liegt bei 96 Prozent. Mercedes-Benz hat in Kuppenheim bei Karlsruhe eine mechanisch-hydrometallurgische Recyclinganlage für Batterien eröffnet. Sie soll Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt zurückgewinnen, so dass diese erneut in der Batteriefertigung eingesetzt werden können. Die Rückgewinnungsquote liegt nach Angaben von Mercedes-Benz bei 96 Prozent. Die Jahreskapazität beträgt 2. 500 Tonnen. Der Fahrzeughersteller hat einen zweistelligen ...

