Die Anlage auf der Halle in Dingolfing soll 100. 000 Quadratmeter Fläche einnehmen. Zudem installiert Sunrock auf dem BMW-Werk in Regensburg eine 2,9-Megawatt-Anlage. Den Strom verkauft das Unternehmen per PPA an BMW. Sunrock, Spezialist für Photovoltaik auf Gewerbedächern, installiert auf einer Halle von BMW für Aftersales-Logistik im niederbayerischen Dingolfing eine Photovoltaik-Anlage mit 11,1-Megawatt Leistung. Die rund 100. 000 Quadratmeter einnehmende Anlage soll jährlich 11,3 Gigawattstunden Strom liefern. Eine zweite Anlage mit 2,9 Megawatt Leistung und 25. 000 Quadratmetern Fläche entsteht ...

