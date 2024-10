DJ Aktien Schweiz leichter - Logitech-Kursrutsch nach Quartalszahlen

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit einer leichteren Tendenz zu den Schlusslichtern in Europa gehört. Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 12.163 Punkte. Erneut gab es nur zwei Kursgewinner: UBS und Richemont schlossen jeweils ganz knapp im Plus. Die restlichen 18 SMI-Titel verbuchten Verluste. Umgesetzt wurden 15,27 (Montag: 14,4) Millionen Aktien.

Schlusslicht im Leitindex SMI waren Logitech mit einem Kursrutsch von 6,5 Prozent. Zwar schaffte der Hersteller von Computer-Zubehör im zweiten Geschäftsquartal ein robustes Umsatzwachstum und erhöhte auch den Ausblick. Im Handel wurden Zahlen und Ausblick aber kritisch gesehen und als eher gemischt bezeichnet. Zum höheren Ausblick hieß es, dieser liege teils immer noch unter den Erwartungen der Analysten.

Zu den größeren Verlieren gehörten mit Novartis (-1,6%) und Nestle (-1,0%) auch zwei SMI-Schwergewichte. Daneben standen auch Swiss Re (-1,7%) stärker unter Druck, nachdem der deutsche Konkurrent Munich Re mit seinen Quartalszahlen eine negative Kursreaktion erlebte. Zweitstärkster Verlierer waren Geberit (-2,0%).

Lonza (-0,6%) profitierten nicht davon, dass das Spezialchemieunternehmen die Zusammenarbeit mit einem nicht benannten großen Pharmapartner ausbaut. Ein Kursdebakel erlebten in der zweiten Reihe Pierer Mobility. Der Kurs sackte um 18,4 Prozent ab. Aufgrund der nachlassenden Nachfrage im Motorradsegment und wegen Wertminderungen im Fahrradbereich hat das Unternehmen die Prognose für 2024 gestrichen.

