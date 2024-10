wO Börsenlounge: GM | Tesla | SAP - Silber: So investieren Anleger richtig!

Nicht nur der Goldpreis eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Auch die kleine Schwester, der Silberpreis ist ausgebrochen. Was bietet sich für Anleger an, um davon zu profitieren? Ein Explorer, ein ETF oder ein ETC.Die Berichtssaison steuert ihrer heißen Phase entgegen. In dieser Woche ist Tesla sicherlich Mittwoch das Highlight der Woche. Als erster Wert der "Magnificent Seven" wird der Autobauer aus Kalifornien berichten. Was ist zu erwarten? GM hat jedenfalls schon mal vorgemacht wie es geht. Die Zahlen des Autobauers aus Detroit können sich sehen lassen und beinhalten die dritte Prognoseerhöhung in diesem Jahr. Lohnt es sich noch einzusteigen? GE Aerospace hat auch gute Zahlen vorgelegt. …

