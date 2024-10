DJ XETRA-SCHLUSS/DAX behauptet - SAP nach Quartalszahlen fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Start knapp im Plus und einem Schwenk ins Minus hat sich der DAX mit 19.422 Punkten 0,2 Prozent tiefer aus dem Xetra-Handel am Dienstag verabschiedet. Nachdem am Vortag steigende Zinsen die Stimmung am Aktienmarkt belasteten, sorgte nun die Berichtssaison für die stärksten Impulse. Dass der internationale Währungsfonds wegen der Haushaltskonsolidierung und dem Rückgang der Immobilienpreise für Deutschland die Wachstumsprognose senkte, spielte keine Rolle.

Das DAX-Schwergewicht SAP legte um 2,1 Prozent zu, hatte zunächst aber noch deutlich stärker angezogen auf ein Allzeithoch von 223,20 Euro. SAP hatte gute Quartalszahlen präsentiert und den Ausblick für einige Kennziffern leicht angehoben. Für Rückenwind sorgt ein beschleunigtes Cloud-Wachstum. Die Softwareschmiede aus Walldorf ist das mit Abstand teuerste Unternehmen im DAX. Nach einem Kursanstieg von 50 Prozent seit Jahresbeginn gilt die Aktie nun allerdings als vergleichsweise teuer.

Unterdessen verhagelten Naturkatastrophen Munich Re die Zahlen für das dritte Quartal. Die Aktie verlor 2,2 Prozent und war Schlusslicht im DAX. Die Analysten von Jefferies sprachen von einer Gewinnwarnung - nach zahlreichen positiven Gewinnüberraschungen und einem bemerkenswerten Anstieg der Konsenserwartungen. Dessen ungeachtet erhöhte der Rückversicherer aber den Ausblick und rechnet damit, im Gesamtjahr das Gewinnziel von 5 Milliarden Euro zu übertreffen.

Positiv überraschte dagegen Traton (+1,9%). Der Nutzfahrzeughersteller übertraf im dritten Quartal 2024 die vom Unternehmen selbst mitgelieferten Konsenserwartungen für das Betriebsergebnis und den Netto-Cashflow deutlich.

Für Bechtle ging es um 6 Prozent abwärts nach enttäuschenden Drittquartalszahlen. Das Unternehmen kassierte dazu den Ausblick für 2024. Mit einem Minus von 1,9 Prozent reagierten Salzgitter auf die Neunmonatszahlen und eine gesenkte Prognose.

Auch Knaus Tabbert (-11%) senkte die Prognose für das laufende Jahr. Das Marktumfeld sei zwar positiv, die gestiegenen Finanzierungskosten stellten das Geschäft mit Wohnmobilen jedoch weiterhin vor Herausforderungen, so die Begründung.

Metro verloren 3 Prozent. Der Großhändler rechnet nun unter dem Strich mit einem Verlust im Gesamtjahr gerechnet und ist wegen Kosten für den Konzernumbau und allgemeinen Kostendruck pessimistischer geworden.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.421,91 -0,2% +15,94% DAX-Future 19.539,00 -0,2% +11,40% XDAX 19.424,21 -0,4% +15,84% MDAX 27.087,10 -0,2% -0,18% TecDAX 3.385,49 -0,1% +1,44% SDAX 13.894,21 +0,1% -0,47% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,74 -33 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 24 0 3.181,1 54,7 41,6 MDAX 26 23 1 381,3 22,5 21,0 TecDAX 13 14 3 1.142,6 20,6 14,9 SDAX 33 29 8 92,1 6,1 7,5

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2024 12:04 ET (16:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.