Microsoft geht eine bedeutende Zusammenarbeit mit dem Lenfest Institute for Journalism und OpenAI ein, um die Nachhaltigkeit und Innovation im lokalen Journalismus durch künstliche Intelligenz zu fördern. Im Rahmen des Lenfest Institute AI Collaborative and Fellowship-Programms erhalten fünf renommierte Nachrichtenorganisationen Fördermittel, um KI-Technologien in ihren Betrieb zu integrieren. Die Teilnehmer, darunter The Philadelphia Inquirer und The Seattle Times, werden jeweils einen zweijährigen KI-Stipendiaten einstellen, um Projekte zur Verbesserung der Geschäftsnachhaltigkeit durchzuführen.

Technologische Unterstützung für Nachrichtenredaktionen

Die Partnerschaft umfasst auch die Bereitstellung von OpenAI- und Microsoft Azure-Guthaben, um den Nachrichtenorganisationen bei der Entwicklung von KI-gestützten Tools für die lokale Berichterstattung zu helfen. Ziel ist es, die Erkenntnisse und technischen Informationen branchenweit zu teilen, um anderen Redaktionen die Replikation erfolgreicher Ansätze zu ermöglichen. Diese Initiative unterstreicht Microsofts Engagement für die Unterstützung des Journalismus im digitalen Zeitalter und könnte positive Auswirkungen auf die Aktienentwicklung des Unternehmens haben.

