The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2024



ISIN Name

CA5015066049 KWESST MICRO SYS.INC.

FR00140006O9 SOLOCAL GROUP EO -,001

GB00BBQ38507 KEYWORDS STUDIOS LS -,01

US81948W1045 SHARECARE INC. A -,0001

