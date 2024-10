The following instruments on XETRA do have their first trading 23.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.10.2024Aktien1 JP3861250003 Maeda Kosen Co. Ltd.2 AU000000NCK1 Nick Scali Ltd.3 ID1000090301 PT Chandra Asri Pacific Tbk4 JP3936600000 Yamashin-Filter Corp.5 BMG236541170 Shelf Drilling (North Sea) Ltd.6 JP3583900000 Tokyo Metro Co. Ltd.7 US90344T1025 USS Co. Ltd. ADR8 CA5015067039 KWESST Micro Systems Inc.9 FR001400SA10 Solocal GroupAnleihen/ETF1 XS2928478747 Nestlé Finance International Ltd.2 XS2927515598 Nordea Bank Abp3 US02665WFT36 American Honda Finance Corp.4 AT0000A3FTX5 Erste Group Bank AG5 FR001400TB83 Action Logement Services SAS6 US03990BAB71 Ares Management Corp.7 US05971BAL36 Banco BTG Pactual S.A.8 FR001400TML1 Bpifrance SACA9 FR001400TM31 Compagnie de Financement Foncier10 XS2886113278 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.11 US857477CP63 State Street Corp.12 US857477CR20 State Street Corp.13 US02665WFU09 American Honda Finance Corp.14 DE000LB4W514 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000HEL0AZ9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 XS2928133334 Nestlé Finance International Ltd.17 FR001400TNN5 Paris, Stadt18 IE000HDEYKM3 Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF19 IE000ARLR807 Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF20 IE000FK14CA5 Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF21 IE0004I037N4 Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF22 IE0006D3PGW3 Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF23 IE000C5YJ791 iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF