Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Rückgang von 1,5 Prozent auf 249,30 EUR an der XETRA-Börse. Trotz dieses Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Rückversicherers. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 266,71 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Zudem prognostizieren Experten für das Jahr 2024 einen Gewinn von 19,10 EUR je Aktie, was auf eine solide Geschäftsentwicklung hindeutet.

Dividendenaussichten und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Dividendenausschüttung von 8,63 EUR pro Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung: Im zweiten Quartal 2024 konnte Hannover Rück einen Gewinn je Aktie von 5,00 EUR verbuchen, verglichen mit 3,94 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg ebenfalls auf 6,80 Milliarden EUR. Diese Ergebnisse lassen auf eine robuste Geschäftslage schließen, ungeachtet der aktuellen Kursschwankungen.

