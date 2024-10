Kurz bevor die Berichtssaison richtig ins Rollen kommt und die US-Bürger zur Wahl aufgerufen werden, können die Börsianer ihre Nervosität kaum verbergen. Es lässt sich kaum sicher vorhersagen, was in den nächsten Tagen noch passieren mag. Verbunden sind damit aber nicht nur allerhand Risiken, sondern auch einige Chancen. Solche scheinen die Anlegerinnen und Anleger besonders im Tech-Segment zu erkennen.Wie gewohnt an der Spitze fand sich im Handel am Montag die Aktie von Nvidia (US67066G1040) wieder. Um gleich 4,1 Prozent ging es mit jener in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...