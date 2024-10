Plattform revolutioniert den Underwriting-Prozess und ermöglicht Versicherern profitables Wachstum

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein global tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gibt die Markteinführung der Lösung 'AI-Smart Underwriter' bekannt. Diese wurde gemeinsam mit ServiceNow entwickelt und ermöglicht Underwritern besser fundierte, KI-unterstützte Entscheidungen auf Basis von Daten. Gleichzeitig wird die Effizienz durch intelligente Automation erhöht. So erleichtert LTIMindtree Versicherern die Arbeit und bietet ihnen Mehrwert.

Als ein strategischer Partner vereinfacht die zertifizierte AI-Smart Underwriting-Lösung das Underwriting durch eine einzige, nahtlose und integrierte Darstellung von Risiken sowie eine Automatisierung der Prozesse. Vom Antrag über die Ausstellung einer Police bis hin zu Erneuerungen lassen sich sämtliche Schritte über AI-Smart Underwriting von LTIMindtree abwickeln, unterstützt von der ServiceNow-Plattform. So werden manuelle Prozesse überflüssig und die Underwriting-Teams können sich auf wirklich wichtige Aufgaben wie Risikobewertung, Anspruchsberechtigung und Festsetzung von Prämien konzentrieren.

Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer und Whole-time Director, LTIMindtree sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ServiceNow mit dem Ziel, Underwritern bei Versicherungen den Weg zu profitablem Wachstum zu ebnen. Denn sie können nun dank intelligenter Automation und datenbasierten, autonomen Erkenntnissen Risiken im Blick halten. Unsere Investitionen in AI-Smart sind im Einklang mit unserer Strategie 'Everyone with AI', indem wir dem Motto 'AI in Everything' folgen und eine umfassende Plattform mit 'Everything in AI'-Funktionen verfügbar machen."

"ServiceNow möchte den komplexen Underwriting-Prozess von Versicherern mit leistungsstarker Technologie und KI transformieren und vereinfachen," sagte Erica Volini, Senior Vice President of Global Partnerships bei ServiceNow "Wir haben LTIMindtree's Expertise in der Digitalberatung mit unserer umfassenden KI-Plattform kombiniert und das Ergebnis ist eine flexible, adaptive und intelligente Underwriting-Lösung, für Mitarbeiter und Kunden, die in der Branche ganz neue Standards setzt," fügte sie hinzu.

Die AI-Smart Underwriting-Plattform dient als zentraler Hub, wo Underwriter alle wichtigen Informationen finden und verwalten. Unterstützt von Tools und Ressourcen können darüber Risiken bewertet werden, was gut fundierte Entscheidungen ermöglicht. Das revolutioniert das traditionelle Underwriting der Versicherungen, da deren Arbeit dank fortschrittlicher Datenanalyse, KI und digitalen Tools automatisiert wird, was wiederum einen schnellen, genauen und skalierbaren Service ermöglicht. AI-Smart Underwriting verbessert die Zusammenarbeit zwischen Agenten und gibt Underwritern Zugriff auf kritische Informationen, sodass sie schneller Entscheidungen treffen können. Diese Lösung wird im ServiceNow Store hier verfügbar sein.

ServiceNow's weites Partnernetzwerk und Partnerprogramm sind entscheidend, um das für das Jahr 2026 auf $275 Milliarden geschätzte Marktpotenzial der Now Platform zu realisieren. Das ServiceNow Partner Programm bringt das Fachwissen von Partnern zusammen und erschließt neue Möglichkeiten, eröffnet den Zugang zu neuen Märkten und hilft Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmen. Bitte schauen Sie sich die entsprechende ServiceNow-Seite an: HIER Dort finden Sie die neuesten Veröffentlichungen zu ServiceNow-Lösungen.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein global tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen. Es versetzt Unternehmen in den verschiedensten Branchen durch den Einsatz digitaler Technologien in die Lage, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken, Innovation zu beschleunigen und das Wachstum zu optimieren. LTIMindtree unterstützt mehr als 700 Kunden bei ihrer Transformation mit umfangreichem Fachwissen über Domains und Technologie. Dies verhilft Kunden in einer immer schneller zusammenwachsenden Welt zu Wettbewerbsvorteilen und geschäftlichem Erfolg. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group beschäftigt mehr als 84.000 talentierte und unternehmerisch denkende Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern. Sie lösen die schwierigsten Unternehmensprobleme und fördern Transformation in großem Umfang. Mehr Informationen finden Sie unter: www.ltimindtree.com.

