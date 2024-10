Textron Aviation gab heute bekannt, dass der langjährige Cessna Citation-Kunde Ryan Samples der Erstkunde für das neue Geschäftsflugzeug Cessna Citation CJ4 Gen3 ist, das das Unternehmen heute auf der National Business Aviation Association Business Aviation Convention Exhibition (NBAA-BACE) in Las Vegas vorgestellt hat. Samples hat mit dem Unternehmen einen Kaufvertrag über die Lieferung des ersten CJ4 Gen3 abgeschlossen, der voraussichtlich 2026 in Dienst gestellt wird.

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 wurde von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt.

"Als Pilot und Geschäftsinhaber freue ich mich unglaublich, der Erstkunde für die Cessna Citation CJ4 Gen3 zu sein", sagte Ryan Samples. "Unsere langjährige Wertschätzung für Citation-Jets ist mit jedem neuen Modell nur noch gewachsen. Die CJ4 Gen3 ist ein Beweis für das Engagement von Textron Aviation für Exzellenz, und ich kann es kaum erwarten, unsere Reisemöglichkeiten mit diesem bemerkenswerten Flugzeug zu erweitern."

Textron Aviation hat heute die Cessna Citation CJ4 Gen3 zusammen mit der neuen Citation CJ3 Gen3 und der Citation M2 Gen3 vorgestellt und damit die legendäre Citation-Familie als beliebteste Reihe von Geschäftsflugzeugen der Welt gestärkt. Alle drei Citation Gen3-Flugzeuge werden mit Garmin Autothrottles und Garmin Emergency Autoland ausgestattet sein. Die neue Citation CJ4 Gen3, die voraussichtlich die Typenzulassung 525 erhalten wird, verbessert das Flugerlebnis für Piloten und ist branchenweit führend, da sie als erste die Integration der neuen Avionik der nächsten Generation Garmin G3000 PRIME ankündigt.

"Ryan Samples ist ein idealer Kunde für den CJ4 Gen3", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Global Sales Flight Operations. "Als langjähriger Citation-Fan schätzt er das reaktionsschnelle Handling, die fortschrittliche Avionik und die Qualität dieses Jets, und ich freue mich darauf, dass er dieses unglaubliche Flugzeug in Empfang nimmt und die Fortschritte im Cockpit erlebt."

Die Citation CJ4 Gen3 setzt mit den meisten Standardfunktionen ihrer Klasse neue Maßstäbe in der Welt der leichten Geschäftsflugzeuge. Die Betriebskosten der Citation CJ4 Gen3 sind fast 10 Prozent niedriger als die der engsten Konkurrenten, und mit der klassenführenden Reichweite bei jeder Nutzlast macht das Flugzeug das Beste aus jeder Reise.

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 ist das größte Citation-Flugzeug im Segment der Leichtjets. Das für einen Piloten zugelassene Flugzeug vereint im Vergleich zu größeren Flugzeugen überlegene Geschwindigkeit, Reichweite und Wirtschaftlichkeit im Betrieb und ist damit die ideale Plattform für Eigentümer/Betreiber oder Firmenmissionen. Die CJ4 wird von Kunden auf der ganzen Welt für Luxus und Produktivität sowie für eine Vielzahl von Einsätzen geschätzt, darunter Ambulanzflüge, Seepatrouillen, Such- und Rettungseinsätze und Luftvermessung.

Die Citation CJ4 Gen3 wird voraussichtlich eine maximale Reichweite von 2.165 Seemeilen und eine maximale Nutzlast von 2.200 Pfund aufweisen. Mit Platz für bis zu 11 Insassen und einer Gepäckkapazität von 1.040 Pfund bietet das Flugzeug überlegene Leistung und Vielseitigkeit.

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Nähere Informationen unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrieunternehmen, das sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Schulung bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf prognostizierte Einnahmen beziehen oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Wirksamkeit von Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Entwicklung neuer Produkte oder unvorhergesehene Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung bedeutender neuer Produkte oder Programme, den Zeitpunkt unserer Einführung neuer Produkte oder der Zertifizierung unserer neuen Flugzeugprodukte, unsere Fähigkeit, bei der Einführung neuer Produkte und der Aufrüstung mit von unseren Kunden gewünschten Funktionen und Technologien mit unseren Mitbewerbern Schritt zu halten, Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Richtlinien für den Export und Import unserer Produkte, eine schwache oder volatile Nachfrage in den Märkten, in denen wir tätig sind, sowie Leistungsprobleme bei wichtigen Lieferanten oder Subunternehmern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

