Nvidia profitiert weiterhin stark vom KI-Boom, was sich in einer beeindruckenden Kurssteigerung von etwa 190 Prozent im Jahr 2024 widerspiegelt. Das Unternehmen hat in den letzten sieben Quartalen die Markterwartungen übertroffen und wird voraussichtlich am 20. November seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen. Analysten haben ihre Gewinnprognosen pro Aktie für das kommende Quartal um 67,9 Prozent angehoben, was das anhaltende Vertrauen in Nvidias Wachstumspotenzial unterstreicht.

Herausforderungen trotz positiver Prognosen

Trotz der optimistischen Prognosen gibt es auch Stimmen, die vor potenziellen Risiken warnen. Der zunehmende Wettbewerb im GPU-Bereich und die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Großkunden könnten Herausforderungen darstellen. Einige Experten äußern Bedenken hinsichtlich der hohen Wachstumsanforderungen, die nötig wären, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Dennoch bleibt die allgemeine Marktmeinung für Nvidia positiv, mit einer starken Kaufempfehlung basierend auf zahlreichen Analysteneinschätzungen.

