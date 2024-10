Rüsselsheim (ots) -- Klar und mutig: Mokka-Style mit neuem Opel-Blitz und neuer LED-Lichtsignatur- Top-Technologien: Neues Infotainment mit natürlicher Spracherkennung und Widget-Bedienung, kabellose Smartphone-Verbindung, 180-Grad-HD-Rückfahrkamera- Opel Vizor-Optik im Innenraum: Neues Lenkrad, Mittelkonsole klarer und wertiger- Elektrifiziert: Neuer Opel Mokka Hybrid ab 29.740 Euro, neuer Opel Mokka Electric ab 36.740 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt. in Deutschland)Kombinierte Werte für Opel Mokka 1.2 gem. WLTP[1]: Kraftstoffverbrauch 5,7 l/100 km, CO2-Emission 129 g/km; CO2-Klasse: D.Kombinierte Werte für Opel Mokka Hybrid gem. WLTP1: Kraftstoffverbrauch 4,9 l/100 km, CO2-Emission 110 g/km; CO2-Klasse: C.Kombinierte Werte für Opel Mokka Electric gem. WLTP1: Energieverbrauch 15,5-15,6 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.Modern, kompakt und mit dem Extra-Style-Faktor - das ist der Opel Mokka. Klar und mutig gestaltet, hat sich der Mokka zu einem echten SUV-Bestseller entwickelt. Jetzt gibt Opel dem unkonventionellen Erfolgsträger noch mehr Würze - innen wie außen. Mit neuen Akzenten, die den einzigartigen Charakter des Mokka weiter hervorheben, genauso wie mit Technologien, die Opel aus höheren Fahrzeugklassen im Mokka-Segment verfügbar macht. Und das Beste: Zeitgleich mit der Präsentation der ersten Bilder ist der neue Mokka auch bestellbar - zum Einstiegspreis von 26.740 Euro als effizienter 100 kW (136 PS) starker Benziner, als Hybrid mit 48-Volt-Technologie ab 29.740 Euro und als vollelektrischer Mokka Electric mit 115 kW (156 PS) starkem Elektromotor und bis zu 403 Kilometer lokal emissionsfreier Reichweite (WLTP[2]) für 36.740 Euro. Damit macht der Hersteller im Jubiläumsjahr von "125 Jahren Automobilbau bei Opel" (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/zahlreiche-ehrengaeste-beim-tag-der-offenen-tuer-opel-feiert-125-jahre-automobilbau-in-ruesselsheim) einmal mehr Innovationen über viele Fahrzeugklassen hinweg verfügbar."Unser Mokka ist ein Bestseller. Mutig, klar und unverwechselbar - ein Charaktertyp, der aus der Masse hervorsticht. Deshalb haben wir sein zeitgemäßes Design mit dem neuen Opel-Blitz und grafischen Elementen nur sanft weiter geschärft. Die größte Veränderung findet sich im Innenraum. Das Cockpit erscheint nun noch klarer und greift die Opel Vizor-Grafik der Fahrzeugfront auf. Dazu kommen Fahrer und Passagiere des neuen Mokka in den Genuss der nächsten Infotainment-Generation. Wir freuen uns, schon jetzt die Bestellbücher für den neuen Mokka öffnen zu können", sagt Opel CEO Florian Huettl.Charakter geschärft: Mit neuem Opel-Blitz, Lichtblöcken und Grafik-AkzentenMit seiner mutigen und klaren Linienführung samt Opel Vizor hat der Mokka bereits Zeichen gesetzt. Er hat das charakteristische Markengesicht eingeführt, das seitdem jedes neue Serienmodell trägt. Dieses selbstbewusste Design begeistert die Kunden - und deshalb haben die Opel-Verantwortlichen den Auftritt des Mokka nicht "auf links" gedreht, sondern seine optischen Stärken vielmehr mit sanfter Feder unterstrichen. Zur weiteren Schärfung des Mokka-Charakters trägt der neue Opel-Blitz im Zentrum des Opel Vizor-Markengesichts bei. Der schwarze Vizor integriert den neuen Blitz und die Scheinwerfereinheiten optisch in einem Element. Die bekannte Flügelsignatur der LED-Leuchten an Front und Heck erstrahlt - wie beim neuen Opel Frontera (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/frontera-2024) - in einer moderneren Interpretation: Drei "Lichtblöcke" anstelle einer Linie sorgen für einen kompromisslosen Look.Nach dem Motto "black is beautiful" zieht künftig in jeder Variante eine von der Motorhaube bis zum Heck oberhalb der Seitenscheiben verlaufende schwarze Designlinie die Blicke auf sich. Sportliche Eleganz vermitteln beim Mokka GS auch die schwarzen Verkleidungen an Front, Heck und den Radhäusern. Ein über die unteren Türflächen nach hinten verlaufender hochglanzschwarzer Zierstreifen spiegelt die Fenster-Designlinie in der Seitenführung wider und unterstreicht den stylischen Auftritt. Gemäß dem "Greenovation"-Ansatz von Opel verbessern spezielle Aero-Felgen beim Mokka Electric sowie die neu gestalteten Frontstoßfänger die Aerodynamik und steigern so die Effizienz. Darüber hinaus verzichtet der neue Mokka beim Außendesign komplett auf Chromapplikationen.Detox und Greenovation: Neues Mokka-Interieur auf höchstem NiveauAuch im Innenraum setzt der neue Opel Mokka auf Ressourcenschonung. So wurden alle Stoffe aus Materialien mit Recyclinganteil gefertigt. Optisch steht der "Detox"-Ansatz - die Fokussierung auf das Wesentliche - im Mittelpunkt. Das neue, oben und unten abgeflachte Lenkrad, vermittelt nicht nur einen sportlichen Charakter, es holt mit dem neuen Blitz in der Mitte auch den Opel Vizor in die Kabine und spiegelt mit horizontalen Linien den Opel Kompass des Außendesigns wider.Die in einem mattem Silberton erstrahlende Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen erscheint nun noch klarer als bisher. Einige hier zuvor über Tasten steuerbare Einstellungen haben die Designer und Ingenieure in den zentralen Farb-Touchscreen integriert. Die gesamte Cockpit-Gestaltung wirkt so frischer und wertiger, wie aus einer höheren Fahrzeugklasse. So stammt beispielsweise das Design der verbliebenen Schalter für die elektrische Parkbremse und die wählbaren Fahrmodi (bei Mokka Electric und Automatik-Varianten) aus dem komplett neuen Opel Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024).Intelligent, intuitiv, individualisierbar: Das neue Mokka-InfotainmentDas neue Multimedia- und Navigations-Infotainment hebt den neuen Mokka ebenfalls auf das nächste Level. Bereits standardmäßig bietet der weiterentwickelte Bestseller nun ein 10 Zoll großes digitales Fahrerinfodisplay und einen ebenso großen Farb-Touchscreen. Dieser lässt sich wie beim Smartphone per Widgets ganz einfach bedienen - in Kombination mit dem optionalen Navigationssystem reicht alternativ ein "Hey Opel", um die natürliche Spracherkennung zu nutzen. Beide Displays sind vielfach personalisierbar. Das persönliche Profil des Fahrers erkennt das System am jeweils verbundenen Smartphone; die Verbindung erfolgt beim neuen Mokka stets "wireless". Die Einrichtung diverser virtueller Shortcuts auf dem zentralen Bildschirm sowie unterschiedliche Farbwelten bieten weitere Möglichkeiten zur Individualisierung.Verfügt der neue Mokka über integrierte Navigation, werden Karten-Updates over-the-air ins System geladen. Dieses lernt dank ChatGPT (erhältlich in Verbindung mit Connected Navigation) künftig mit und schlägt - gemäß den Gewohnheiten des verlinkten Fahrerprofils - Ziele und Zielführungen selbstständig vor. Über die myOpel App lässt sich das Ziel auch ganz einfach ins Fahrzeug und so die Routenführung bis zum Ankunftsort senden. Im Mokka Electric bietet das neue Infotainmentsystem außerdem eine spezielle EV-Routenführung samt Ladestationsanzeige. Das Smartphone kann zudem kabellos aufgeladen werden.Als weitere Verbindungsmöglichkeiten für portable Geräte wie Smartphones oder Tablets bietet der neue Mokka außerdem einen USB-C-Anschluss in der vorderen Mittelkonsole. Für beste Übersicht beim Rangieren in der Stadt sorgt auf Wunsch die neue 180-Grad-HD-Rückfahrkamera (Serie bei GS).Detox im Angebot: Zwei elektrifizierte Antriebe, zwei Ausstattungen, zwei PaketeSo klar wie das Design gestaltet Opel für die Kunden auch den Auswahlprozess beim neuen Mokka: Der Newcomer wird in den beiden Ausstattungsvarianten "Edition" und "GS" sowie mit zwei Individualisierungspaketen erhältlich sein.Antriebsseitig haben Mokka-Fans die Auswahl - aus dem effizienten Benziner zum Einstiegspreis von 26.740 Euro sowie zwei elektrifizierten Alternativen: So wird das kompakte SUV sowohl als moderner Hybrid mit 48-Volt-Technologie wie auch als batterie-elektrischer, lokal emissionsfreier Mokka Electric vorfahren. Vollelektrisch ist der neue Mokka ab 36.740 Euro nun ausschließlich mit dem 115 kW (156 PS) starken Elektromotor und 54 kWh-Akku erhältlich. Dank einem effizienten Packaging konnten die Ingenieure eine vorbildliche Reichweite bei kompakter Batteriegröße sicherstellen. So lassen sich bis zu 403 Kilometer (WLTP2) lokal emissionsfrei bis zum nächsten Ladestopp zurücklegen. Die platzsparende Unterflur-Unterbringung der Batterie trägt zu einem tiefen Fahrzeugschwerpunkt bei. So liegt der neue Mokka Electric satt auf der Straße. Und mit 260 Newtonmeter sofort anliegendem Drehmoment sorgt der Stromer für flotte Ampelstarts und viel Fahrspaß.Für alle, die lieber "teilzeitstromern" wollen, hat Opel den neuen Mokka Hybrid mit 48-Volt-Technologie bereits ab 29.740 Euro im Angebot. Er kombiniert einen 100 kW (136 PS) starken 1,2-Liter-Turbobenziner mit einem 21 kW (28 PS)-Elektromotor und einem neuen elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Das optimal abgestimmte System hilft dabei, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen gegenüber einem vergleichbaren konventionell betriebenen Fahrzeug signifikant zu senken. Und bei niedrigen Geschwindigkeiten können Mokka Hybrid-Fahrer ihr SUV sogar rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei durch den Stadtverkehr lenken.Mit den allesamt nun bereits bestellbaren neuen Mokka, Frontera und Grandland bietet Opel so ein hochmodernes, zukunftssicheres SUV-Trio, das so gut wie alle Kundenwünsche erfüllt.[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.[2] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.