Die BASF-Aktie zeigt sich derzeit von ihrer schwachen Seite. Am Montag notierte das Papier bei 46,33 Euro, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vortag bedeutet. Der Chemiekonzern sieht sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, die Anleger verunsichern. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und eine schwächere Nachfrage in wichtigen Abnehmerbranchen belasten das Geschäft. Zudem sorgen die Aussichten auf eine geringere Dividende für Zurückhaltung bei Investoren.

Analysten senken Erwartungen

Experten haben ihre Prognosen für BASF nach unten korrigiert. Das durchschnittliche Kursziel liegt nun bei 49,20 Euro, was dennoch ein Potenzial von über 6 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 3,36 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose wurde auf 2,59 Euro gesenkt, nach 3,40 Euro im Vorjahr. Um das 52-Wochen-Hoch von 54,93 Euro wieder zu erreichen, müsste die Aktie um mehr als 18 Prozent zulegen.

