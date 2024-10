Die Aktie von Porsche hat in den letzten Monaten keine gute Figur an der Börse abgegeben. Das Papier liegt seit Jahresbeginn 14 Prozent im Minus. Verantwortlich dafür waren unter anderem Produktionsausfälle und viele Modellwechsel. Die Analysten der Citi machen jedoch Hoffnung."Porsche bietet eine positive Ertragsstory, die sich von anderen europäischen Automobilherstellern unterscheidet", schreibt Citi-Analyst Harald Hendrikse in einem Update zum Luxusauto-Hersteller. "Porsche hatte in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...