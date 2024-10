EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Augsburg, 23. Oktober 2024 Die 38. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird vom 13. bis 14. November 2024 im The Charles Hotel - Rocco Forte in München stattfinden. Wir freuen uns über die Zusage von vier weiteren Gesellschaften: Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981) Präsentation am 13. November 2024

Your Family Entertainment AG (ISIN: DE000A161N14) Präsentation am 13. November 2024

Franchetti S.p.A. (ISIN: IT0005508574) 1on1s only am 13. November 2024

Lindbergh S.p.A. (ISIN: IT0005469272) Präsentation am 14. November 2024

HIER geht es zum aktuellen Programm mit allen teilnehmenden Unternehmen.

https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/ Individuelle 1on1-Meetings

Investoren und Pressevertreter können individuelle 1on1-Meetings bis zum 28. Oktober 2024 anfragen. Diese werden in der Regel am Tag des Hauptvortrags des jeweiligen Unternehmens geplant. Sie sind bereits zur MKK angemeldet und wünschen ein Meeting mit den neuen oder weiteren Firmen?

Zusätzliche Gespräche können Sie gerne unter folgendem Link buchen: https://mkk-konferenz.de/nachmeldung-1on1s/ Anmeldung zur MKK:

Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens 08. November 2024 unter www.mkk-konferenz.de möglich. Wir freuen uns auf die Teilnahme in München! Herzliche Grüße Jörg Grunwald

Vorstand ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Eventmanagement Tel.: +49 821 241133-44/49 Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de



