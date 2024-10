Amazon steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen, was bei Anlegern für Spannung sorgt. Am 31. Oktober wird der E-Commerce-Riese die Ergebnisse des dritten Quartals präsentieren. Experten rechnen mit positiven Zahlen, die den Aktienkurs möglicherweise antreiben könnten. Anleger sollten daher die Entwicklung genau im Auge behalten, da sich hier eine potenzielle Kaufgelegenheit ergeben könnte.

Neue Dienstleistungen stärken Marktposition

Neben den Quartalszahlen gibt es weitere positive Nachrichten für Amazon-Aktionäre. Das Unternehmen hat kürzlich einen neuen Service für Prime-Mitglieder in den USA eingeführt: Rabatte an Tankstellen. Diese Strategie könnte die Kundenbindung weiter stärken und zusätzliche Einnahmen generieren. Zudem plant Amazon, in Zukunft auch Vergünstigungen für Elektrofahrzeug-Ladestationen anzubieten, was das Engagement im zukunftsträchtigen E-Mobilitätssektor unterstreicht.

