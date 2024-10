Die RWE-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen volatil. Am Dienstag verzeichnete das Papier im XETRA-Handel leichte Verluste und notierte zeitweise bei 30,85 Euro. Trotz dieser Schwankungen bleibt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 30,08 Euro, das am 20. März 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist, dass das Handelsvolumen mit über 500.000 gehandelten Aktien im Tagesverlauf relativ hoch ausfiel, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hindeutet.

Analysten sehen Potenzial

Experten bleiben für die Zukunft der RWE-Aktie optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,89 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,92 Euro. Zudem wird für das laufende Jahr eine Dividende von 1,09 Euro je Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber [...]

