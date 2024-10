Die Orchestrierung der Lieferkette belegte den 2. Platz unter allen Softwareunternehmen

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Supply-Chain-Orchestrierung, hat sich in der ersten Liste von Newsweek mit den verantwortungsvollsten Unternehmen Kanadas 2025 (Canada's Most Responsible Companies 2025) stark präsentiert. Das in Ottawa ansässige Softwareunternehmen belegte unter 700 bewerteten Unternehmen den 38. Platz. Die Liste wird von Newsweek und Statista Inc., einem weltweit führenden Statistikportal und Anbieter von Branchenrankings, präsentiert.

"Canada's Most Responsible Companies 2025" berücksichtigt alle drei Säulen der ESG: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die wichtigsten Umweltaspekte waren Kohlenstoffemissionen und Energieverbrauch. Im Bereich Soziales wurden Diversität, Gleichberechtigung und Arbeitssicherheit analysiert. Transparenz und ethisches Verhalten waren die Schlüsselthemen im Bereich Governance.

"Wir fühlen uns geehrt, von Newsweek ausgezeichnet zu werden", sagte John Sicard, President und CEO von Kinaxis. "Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, um diese kritischen Themen voranzutreiben, sowie auf unser Engagement für den Aufbau nachhaltiger Lieferketten der Zukunft."

Kinaxis unterstützt Unternehmen dabei, Silos aufzubrechen und die Komplexität globaler Lieferketten zu bewältigen, indem es mit seiner KI-gestützten Plattform Maestro Echtzeit-Transparenz, kollaborative Planung und schnelle Entscheidungsfindung bietet. So sind Unternehmen in der Lage, Störungen vorzubeugen und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.

Die Lösung von Kinaxis für eine nachhaltige Lieferkette hilft Unternehmen auch dabei, die Treibhausgasemissionen der Kategorie 3 zu verfolgen und zu verstehen, wie sich Änderungen ihres Lieferkettenplans positiv oder negativ auf diese Emissionen auswirken können.

Wenn Sie mehr über Kinaxis und seine Lieferketten-Managementlösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

