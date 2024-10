Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen leichten Kursrückgang an der Schweizer Börse, trotz insgesamt positiver Quartalsergebnisse. Der Lebensmittelriese konnte einen Umsatzanstieg von 2 Prozent auf 45 Milliarden Franken vermelden, wobei das währungsbereinigte Wachstum sogar bei 6 Prozent lag. Dennoch reagierte der Markt verhalten auf diese Zahlen, was sich in einem leichten Kursverlust widerspiegelte. Nestlé bekräftigte seinen Jahresausblick und plant eine erneute Dividendenerhöhung, was normalerweise positiv aufgenommen wird.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,44 CHF, was deutlich über dem aktuellen Handelskurs von rund 85 CHF liegt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 4,63 CHF je Aktie. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens, ungeachtet der momentanen Marktvolatilität.

