Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Kursrückgang im XETRA-Handel. Trotz eines Startwertes von 62,06 EUR sank der Kurs im Tagesverlauf auf 61,82 EUR, was einem Minus von 0,4 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 85.856 Aktien. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 61,38 EUR liegt, das am 25.09.2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des jüngsten Kursrückgangs zeigen sich Analysten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft der Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 78,14 EUR angegeben, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR, leicht unter der Ausschüttung von 2,10 EUR im Vorjahr.

