Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag leichte Verluste im XETRA-Handel. Trotz eines Rückgangs von 0,4 Prozent auf 16,30 Euro bleibt die Aktie jedoch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 9,77 Euro. Analysten sehen weiterhin Potenzial und prognostizieren im Durchschnitt einen fairen Wert von 16,86 Euro je Aktie. Die Commerzbank konnte im letzten Quartal einen Umsatzanstieg von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen, was das Vertrauen der Investoren stärkt.

Ausblick auf Dividende und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 0,513 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,350 Euro) darstellt. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 2,03 Euro je Aktie. Diese positiven Aussichten könnten der Aktie neuen Auftrieb geben, trotz der aktuellen Kursschwankungen. Die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 6. November wird mit Spannung erwartet und könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung der Bank liefern.

