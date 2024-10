Der anhaltende Rechtsstreit zwischen dem britischen Chipdesigner Arm und dem US-Konzern Qualcomm hat eine neue, brisante Wendung genommen. Arm droht nun damit, Qualcomm die Architekturlizenz zu entziehen, was weitreichende Folgen für den Halbleiterhersteller haben könnte. Diese Eskalation erfolgt kurz vor der für Dezember geplanten Gerichtsverhandlung und hat bereits spürbare Auswirkungen auf die Aktienkurse beider Unternehmen.

Markt reagiert nervös

Die Nachricht über die mögliche Kündigung der Lizenzvereinbarung hat an der Börse für erhebliche Unruhe gesorgt. Qualcomms Aktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, was die Besorgnis der Anleger über die potenziellen Konsequenzen widerspiegelt. Ohne Zugang zur Arm-Architektur könnte Qualcomm in seiner Fähigkeit, eigene Chips zu entwickeln, erheblich eingeschränkt werden. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung des Rechtsstreits für die Zukunft des Unternehmens und die gesamte Halbleiterindustrie.

Qualcomm Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...