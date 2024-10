Die Telekom Tochter T-Mobile US hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und hierbei erneut überzeugen können. Zudem wurde die Prognose für das laufende Jahr nach oben geschraubt. Die Aktei von T-Mobile US konnte daraufhin nachbörslich leicht zulegen.T-Mobile US hat die Konkurrenz im Mobilfunk erneut hinter sich gelassen. Im dritten Quartal gewann das Unternehmen deutlich mehr an neuen Mobilfunkvertragskunden als seine Wettbewerber. Zudem legte T-Mobile-US-Chef ...

