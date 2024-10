EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): ESG

VERBUND verpflichtet sich als führendes österreichisches Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 und zu Net-Zero-Treibhausgasemissionen bis 2050. Mit dem heute veröffentlichten Climate Transition Plan stellt VERBUND einen klar festgelegten Weg mit messbaren Zielen und Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen vor. Ausgehend vom Basisjahr 2020 will VERBUND bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 74%, bis 2040 um mindestens 90% erreichen. Die Zielsetzung bis 2050 ist Net-Zero. Ausgenommen sind Treibhausgas-Emissionen, die durch Investitionen in die Dekarbonisierung des Energiesystems entstehen. VERBUND setzt zur Zielerreichung gezielte Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und im Einklang mit der Mission V um. Dazu gehören der Ausbau grüner Erzeugung und Flexibilitäten in Europa, die Umrüstung auf grünen Wasserstoff sowie dessen Transport über ehemalige Gas-Pipelines, die Reduktion indirekter Emissionen, Forschung und Entwicklung sowie E-Mobilität. VERBUND verfolgt damit einen wissenschaftsbasierten Reduktionspfad der dem Paris-Agreement zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius entspricht. Bestnote im Net-Zero Assessment von Moody's Der VERBUND Climate Transition Plan wurde durch die Ratingagentur Moody's im Rahmen einer freiwilligen Prüfung in den drei Bereichen Ambition, Implementierung und Governance bewertet und erstmalig mit der bestmöglichen Bewertung, NZ-1 (leading) ausgezeichnet. VERBUND Climate Transition Plan - Der Weg zu Net-Zero Kurzfristige Ziele bis 2030 Emissionsreduktion : VERBUND verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen in Scope 1, 2 und 3 exklusive Kategorie 2 um 74 % von 2020 bis 2030 zu reduzieren. Kategorie 2 Emissionen sind indirekte Emissionen aus Investitionen in die Dekarbonisierung des Energiesystems.

: VERBUND verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen in Scope 1, 2 und 3 exklusive Kategorie 2 um 74 % von 2020 bis 2030 zu reduzieren. Kategorie 2 Emissionen sind indirekte Emissionen aus Investitionen in die Dekarbonisierung des Energiesystems. VERBUND verpflichtet sich, die Intensität der Scope-1-Emissionen (direkte Emissionen) aus der Stromerzeugung um 40% bis 2030 zu senken. Langfristige Ziele bis 2040 Klimaneutralität: VERBUND verpflichtet sich zu Klimaneutralität bis 2040 durch Reduktion der Treibhausgas-Emissionen in Scope 1, 2 und 3 exklusive Kategorie 2 um 90 % vom Basisjahr 2020 bis 2040. Dies erfolgt vor allem durch die Reduktion der spezifischen Treibhausgas-Emissionen in Scope 1, (direkte Emissionen) um 90% sowie durch die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen in Scope 3 (Stromverkauf) um 98%, ausgehend vom Basisjahr 2020. Langfristige Ziele bis 2050 Net-Zero: VERBUND verpflichtet sich zu Net-Zero-Treibhausgasemissionen bis 2050 (Reduktion von mindestens 90 % der Treibhausgas-Emissionen und Beseitigung der Restemissionen) ausgehend vom Basisjahr 2020, ausgenommen Treibhausgas-Emissionen, die durch Investition in die Dekarbonisierung des Energiesystems entstehen (Ausbau erneuerbare Energie). Kontakt: Mag. Andreas Wollein

