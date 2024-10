Die meistgehandelten Produkte: ASML startet Erholungsversuch!

Der DAX® konnte heute wieder über die 19.500 Punkte Marke klettern und ist auf dem Weg Richtung 19.600 Punkte. Trotz den eher schwachen Vorgaben aus den USA und Asien versucht der Leitindex seine Strähne von drei Tagen mit Verlusten heute zu beenden und eine Erholung einzuleiten. Im Mittelpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf ASML Holding.

Das in der Halbleiterindustrie ansässige Unternehmen musste im dritten Quartal einen erheblichen Rückgang seiner Bestellungen hinnehmen. Das drückte auch den Kurs der Aktie stark nach unten. Die Aktie versucht sich aber von dieser Enttäuschung zu erholen. Jedoch warnt der ASML-Chef vor weiteren Entscheidungen, die das Unternehmen beenflussen könnten, wie zum Beispiel eine Verschärfung der China-Beschränkungen durch die USA. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Newmont sind heute gefragt. Der größte Goldproduzent der Welt konnte im dritten Quartal seine Goldproduktion und seine freien Cashflows steigern. Newmont produzierte rund 1,7 Millionen Unzen Gold, was 4 Prozent mehr sind als im Vorquartal. Auch die Übernahme von Newcrest erzielte signifikante Synergien. Die Geschäfte des Aroma- und Dufthersteller Symrise laufen ebenfalls gut und der Konzern konnte im dritten Quartal zulegen. Zu den meistegehandelten Produkten zählen deshalb am heutigen Morgen auch Long Faktor-Optionsscheine auf Symrise.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8EMJ 3,56 19478,00 Punkte 19146,54 Punkte 53,89 Open End DAX® Call HD11TA 25,52 19478,00 Punkte 16936,62 Punkte 7,82 Open End DAX® Put HD1D4Q 4,63 19478,50 Punkte 19923,28 Punkte 37,67 Open End DAX® Put HD192L 5,08 19478,50 Punkte 19968,75 Punkte 33,65 Open End DAX® Put HD06S2 5,52 19478,50 Punkte 20013,04 Punkte 31,42 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.10.2024; 10:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag ASML Holding N.V. Call HD8T3P 3,21 666,50 EUR 820,00 EUR 20,63 18.06.2025 DAX® Call HD04HA 9,22 19503,00 Punkte 18900,00 Punkte 22,59 17.12.2024 DAX® Put HD3WZU 5,07 19513,50 Punkte 18600,00 Punkte 34,42 17.06.2025 DAX® Call HD8YC0 21,02 19503,00 Punkte 18900,00 Punkte 9,24 16.12.2025 Autodesk Inc. Call HD18SY 1,90 283,935 USD 280,00 USD 14,55 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.10.2024; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC73RJ 0,43 19521,50 Punkte 21315,75 Punkte -10 Open End Siemens Energy AG Long HD5MQY 20,72 36,23 EUR 28,99 EUR 5 Open End Newmont Corp. Long HD747E 14,02 57,755 USD 43,32 USD 4 Open End DAX® Long HC3TKM 9,77 19526,00 Punkte 17443,05 Punkte 10 Open End Symrise AG Long HC44CP 6,25 112,90 EUR 92,46 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.10.2024; 10:25 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!