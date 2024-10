Köln (ots) -True-Crime-Fans aufgepasst: "ZEIT Verbrechen" kommt zu RTL+! In vier Filmen setzen sich vier herausragende Regisseur:innen mit den Grenzen und Möglichkeiten des (True)-Crime-Genres auseinander, jeweils inspiriert von einer Episode des Podcasts "ZEIT Verbrechen". Außerdem wird es wild im Skatepark: In dem GZSZ-Ableger "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" wird die Geschichte einer Freundesclique um den Kampf ihres ganz eigenen "Safe Space" erzählt. Außerdem bekommt RTL+ eine Superheldin: Die neue Dramedy "Angemessen Angry", die am "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" startet, ging als Gewinner des RTL+ Nachwuchswettbewerbs "Storytellers" 2022 hervor.Serien6. November: RTL+ Original "ZEIT Verbrechen", 4 Filme6. November: RTL+ Original "ZEIT Verbrechen - Spurensuche", 4 Folgen25. November: RTL+ Original "Angemessen Angry", 5 Folgen19. November: "The Couple Next Door - Paare mit Geheimnissen", Staffel 1, auch bei RTL CrimeZDF-Eskapismus-Reihen15. November: "Das Traumschiff", 50 Episoden15. November: "Die Schwarzwaldklinik", Staffel 1-715. November: "Ich heirate eine Familie...", Staffel 1-415. November: "Notruf Hafenkante", Staffel 22-28Filme1. November: "Gemini Man"1. November: "Men in Black", 1-3 + International1. November: "Forever My Girl"1. November: "G.I. Joe - Die Abrechnung"1. November: "Gelegenheit macht Liebe"1. November: "Der Hobbit, Film 1 - 3"1. November: "How to Be Single - Welcome to the Party"1. November: "Glam Girls - Hinreißend verdorben"1. November: "Natürlich blond 1 + 2"1. November: "Ein ganzes halbes Jahr"1. November: "Das Schweigen der Lämmer"1. November: "Tomb Raider (2018)"1. November: "Der Zoowärter"1. November: "Ein fast royales Weihnachtsfest"1. November: "Das Weihnachtswunder von Biltmore"1. November: "THE SANTA SUMMIT"1. November: "Die Weihnachtsliste - Gute Vorsätze zum Fest"7. November: "Sonic the Hedgehog"RTL+ Kids1. November: "Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles", Staffel 1, 6 Folgen1. November: "Dora", Staffel 1, 26 Folgen1. November: "Caillou", Staffel 1, 12 Folgen1. November: "Pünktchen & Anton"1. November: "Charlie & Louise"1. November: "Für immer Shrek"1. November: "Der gestiefelte Kater"1. November: "Madagascar"1. November: "Madagascar 2"1. November: "Kung Fu Panda"1. November: "Kung Fu Panda 2"1. November: "Für immer Shrek"1. November: "Der gestiefelte Kater "1. November: "Madagaskar", 1 + 21. November: "Kung Fu Panda", 1 + 24. November: "Unicorn Academy", Staffel 1, 8 Folgen8. November: RTL+ und TOGGO Original: "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten"Docutainment28. November: "Jamie Oliver: Geniale Rezepte für den Airfryer", 2 Folgen, auch bei RTL LivingDokumentationen8. November: "Grand Designs Schweden: Der Weg zum Traumhaus", auch bei RTL LivingSport2. November: "LIVE: Premier League Newcastle United - Arsenal London"2. November: "LIVE: Formel 1 Qualifying Sprintrennen Brasilien"4. November: "FIA World Endurance Championship - Das Magazin: Die 8 Stunden von Bahrain"6. November: "UEFA Europa League: Besiktas Istanbul vs. Malmö FF"7. November: "UEFA Europa League: Matchday 4 / Conference League: Matchday 3"9. November: "LIVE: Premier League FC Liverpool - Aston Villa"23. November: "LIVE: Premier League Arsenal London - Nottingham Forest"28. November: "UEFA Europa League: Matchday 5 / Conference League: Matchday 4"30. November: "LIVE: Premier League West Ham United - Arsenal London"30. November: "LIVE: Formel 1 Qualifying Sprintrennen Katar"TV-Highlights in der Preview3. November: "Deutschland grillt den Henssler", ab 10.11. auch bei VOX6. November: "Willkommen bei Familie Weiß", ab 13.11. auch bei RTL ZWEI6. November: "Herr Glööckler sucht das Glück", ab 13.11. auch bei RTL ZWEI9. November: "Martin Rütters Tierheimhelden", ab 16.11. auch bei VOXPodcasts13. November: "Tierisch menschlich - Der Video-Podcast"Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:6.11.: RTL+ Original "ZEIT Verbrechen", 4 Filme & DokumentationenIn vier Filmen setzen sich vier herausragende Regisseur:innen mit Grenzen und Möglichkeiten des (True)-Crime-Genres auseinander. Jeweils inspiriert von einer Episode des Podcasts "Zeit Verbrechen", der mit rund fünf Millionen Streams im Monat einer der meistgehörten und erfolgreichsten Podcasts Deutschlands ist, inszenieren Helene Hegemann ("Axolotl Overkill"), Faraz Shariat ("Futur Drei"), Mariko Minoguchi ("Mein Ende. Dein Anfang.") und Jan Bonny ("Wintermärchen") vier radikale und außergewöhnliche Kriminalfilme jenseits von Genrekonventionen. Die preisgekrönte Anthologie-Serie, die nach der Berlinale und dem Film Festival Cologne ihre Streaming-Premiere in Deutschland exklusiv auf RTL+ feiert, überzeugt mit einem hochkarätigen Ensemble (u.a. Lavinia Wilson, Lars Eidinger, Zethphan Smith-Gneist, Sandra Hüller). Neben den vier fiktionalen Episoden zeigt RTL+ auch die vier Dokumentationen "Zeit Verbrechen - Spurensuche", die an die Spielfilme anknüpfen und bestimmte Aspekte des jeweiligen Falles vertiefen. Protagonistin der Dokus ist Sabine Rückert, Gründerin von ZEIT VERBRECHEN, die durch die Fälle führt. Sie startete den Podcast "Zeit Verbrechen" im April 2018.8.11.: RTL+ und TOGGO Original: "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten"Im Mai fiel der Startschuss für die Dreharbeiten zur 26-teiligen Live-Action-Serie "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten". Die Produktion der UFA Serial Drama für SUPER RTL und RTL+ erzählt die Geschichte einer Freundesclique und den Kampf um ihren ganz eigenen "Safe Space": einen verlassenen Skatepark unweit des aus Deutschlands erfolgreichster RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannten Kolle-Kiezes. Die ersten 13 Episoden stehen nun ab Freitag, 8.11. auf RTL+ zum Streamen bereit. TOGGO zeigt die Serie ab Montag, 18. November, immer werktags um 19:05 Uhr.25.11.: RTL+ Original "Angemessen Angry", 5 FolgenSuperheldin auf Vergeltungsmission: Das Zimmermädchen Amelie entwickelt nach einer Vergewaltigung Superkräfte, mit denen sie Sexualstraftäter erkennt und bekämpft. Sie verdrängt ihr eigenes Trauma und richtet über Gut und Böse - bis sie auf ihren eigenen Vergewaltiger trifft... "Angemessen Angry" ist ein ungewöhnlicher Genre-Mix mit einer starken Geschichte, die unter die Haut geht, aber auch zum Lachen einlädt. Und mit einer brillanten Marie Bloching ("Die Discounter"), die in der Rolle des Zimmermädchens Amelie in ihren Bann zu ziehen weiß. Die neue Superhero-Dramedy, die am "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" auf RTL+ startet, ging als Gewinner des RTL+ Nachwuchswettbewerbs "Storytellers" 2022 hervor. Elsa van Damke (Creator, Drehbuch und Regie) und Jana Forkel (Creator und Drehbuch) von der HMS Hamburg Media School überzeugten mit ihrem Konzept.Pressekontakt:Annalena Körrer | Junior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74245 | annalena.koerrer@rtl.deLarissa Maly | Junior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5894261