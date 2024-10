Die Allianz ist weltweit in über 70 Ländern vertreten und zählt zu den größten Versicherern und Finanzdienstleistern der Welt. In vielen Märkten läuft es stark für den Münchner Konzern, auch dank Partnerschaften mit lokalen Versicherern. In Indien prüft die Allianz hingegen nun offenbar neue Optionen.Die Allianz prüft eine mögliche Kooperation mit Jio Financial Services, dem Finanzzweig des milliardenschweren Unternehmers Mukesh Ambani, um sich im indischen Versicherungsmarkt neu aufzustellen. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...