KUALA LUMPUR, Malaysia, 24. Oktober 2024 -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) ("VCI Global" oder das "Unternehmen") freut sich, den erfolgreichen Börsengang (IPO) seines Kunden, Founder Group Limited (NASDAQ: FGL) ("FGL"), an der Nasdaq am 23. Oktober 2024 bekannt zu geben. FGL ist ein führendes malaysisches Unternehmen im Bereich Solar-Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme (EPCC), das von Reservoir Link Energy Berhad, einem an der Bursa Malaysia notierten Unternehmen, ausgegliedert wurde. Mit seiner Expertise in der Kapitalmarktberatung hat VCI Global FGL auf dem gesamten Weg des Börsengangs begleitet, der mit dem Börsendebüt am Mittwoch endete, welches zu einer Marktkapitalisierung von über 65 Millionen US$ führte und 4,875 Millionen US$ einbrachte.

FGL ist als Marktführer im malaysischen Solar-EPCC-Sektor anerkannt und bietet End-to-End-EPCC-Lösungen für Solaranlagen mit Photovoltaik (PV). Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lieferung von über 400 Megawatt-Peak (MWp) Solarkraftwerken in Malaysia erstreckt sich das Fachwissen von FGL sowohl auf großflächige Solarprojekte als auch auf kommerzielle und industrielle (C&I) Solarprojekte. Dazu gehören sowohl groß angelegte Kraftwerke als auch kleinere Installationen, die in der Regel auf Dächern montiert sind und zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch von Gewerbe- und Industriegebäuden konzipiert sind. Mit rasant wachsenden jährlichen Einnahmen, die im Geschäftsjahr 2023 über 30 Millionen US$ überstiegen, und einem strategischen Expansionsplan in Länder wie Singapur, die Philippinen und Indonesien ist FGL gut positioniert, um von der stark wachsenden Nachfrage nach Solarenergie in Südostasien zu profitieren, wo in den kommenden Jahren ein signifikanter Kapazitätsanstieg erwartet wird.

Als IPO-Berater von FGL spielte VCI Global eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von wesentlicher Beratung und der engen Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachleuten während des gesamten Börsengangs, wodurch VCI Global rund 5,2 Millionen US$ Umsatz erzielte.

"Wir freuen uns, Teil der Nasdaq-Gemeinschaft zu werden, was es uns ermöglicht, unser Geschäft auszubauen und innovative Solarlösungen bereitzustellen. Dieser Börsengang markiert ein neues Kapitel für uns und bekräftigt unser Engagement, umweltfreundliche Ressourcen zu fördern und Kohlenstoffneutralität im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen. Wir danken VCI Global von Herzen für ihre unschätzbare Unterstützung und Beratung während dieses gesamten Prozesses", sagte Lee Seng Chi, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer der Founder Group Limited.

"Die Founder Group Limited auf die globale Bühne zu bringen, ist ein bedeutender Erfolg für uns und zeigt unsere Expertise in der Kapitalmarktberatung. Wir sind stolz darauf, mit Lee und seinem Team zusammengearbeitet zu haben, um diesen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte zu erreichen. Wir erwarten, bis zum nächsten Quartal zwei weitere Nasdaq-IPOs abzuschließen, was unser Engagement für wachstumsstarke Unternehmen in Südostasien, insbesondere in Malaysia, wo unser Hauptsitz liegt, unterstreicht", sagte Dato' Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen agiert in fünf Kernbereichen: Kapitalmarktberatung, Fintech, Immobilien, KI & Robotik sowie Cybersicherheit. Im Bereich Kapitalmarktberatung bieten wir Lösungen für Börsengänge (IPO), Investor Relations (IR) und Public Relations (PR) Beratung sowie Beratung bei Fusionen und Übernahmen (M&A). Unsere Fintech-Sparte bietet eine eigene Finanzierungsplattform an. Im Bereich Immobilien bieten wir spezialisierte Beratungsdienste für Immobilien an. Das KI-Geschäft liefert GPU-Server, GPU-Cloud-Computing-Dienste, KI- und Large Language Model (LLM)-Lösungen, während sich der Robotik-Bereich auf Robotersysteme für die Nachernteprozesse konzentriert. Unser Cybersecurity-Segment bietet umfassende Beratungsdienste und Lösungen im Bereich Cybersicherheit. VCI Global hat sich dem Ziel verschrieben, Innovationen zu fördern und außergewöhnliche Werte zu schaffen, und hat eine starke Präsenz in der Asien-Pazifik-Region, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten aufgebaut, um weltweit Wachstum und Transformation voranzutreiben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Über Founder Group Limited

Founder Group Limited ist ein reiner Anbieter von End-to-End-EPCC-Lösungen für Solar-PV-Anlagen in Malaysia. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf zwei Schlüsselbereichen: großflächige Solarprojekte und kommerzielle und industrielle (C&I) Solarprojekte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden innovative Solarinstallationsdienste anzubieten, umweltfreundliche Ressourcen zu fördern und Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte https://www.founderenergy.com.my/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen umfassen Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, einschließlich Aussagen, die möglicherweise mit den Worten "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "antizipiert", "prognostiziert", "schätzt", "zielt", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder ähnlichen Wörtern einhergehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und anderen zukünftigen Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund bestimmter Faktoren, einschließlich unter anderem der Fähigkeit des Unternehmens, profitable Geschäftstätigkeiten zu erreichen, der Akzeptanz neuer Produkte durch die Kunden, der Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) und künftiger Maßnahmen der Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und der wirtschaftlichen Lage der Kunden des Unternehmens, der Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen sowie allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") detailliert beschrieben sind, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung, außer gemäß den geltenden Gesetzen.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

VCI Global Limited

mailto:enquiries@v-capital.co

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung nachfolgend abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10/24/2968613/0/en/VCI-Global-Completes-Founder-Group-Limited-s-IPO-on-Nasdaq-Records-US-5-2-Million-in-Revenue.html



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.