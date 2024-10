Der aktuelle, zwei Mal jährlich erscheinende Bericht von Visa über Bedrohungen konzentriert sich auf neuartige Scams, die auf Verbraucher, Händler und Finanzinstitute ausgerichtet sind.

Im Vorfeld der Money20/20 US hat Visa, global führend bei digitalem Zahlungsverkehr, heute den Bericht State of Scams: Fall 2024 Biannual Threats herausgegeben. Die jüngste Ausgabe des Berichts bringt zahlreiche aufkommende Bedrohungen und Scams ans Licht, die auf Banken und Verbraucher ausgerichtet sind, was erstaunlicherweise auch ein Wiederaufleben von traditionellem Diebstahl beinhaltet.

"Visa hat in den vergangenen fünf Jahren $11 Milliarden in Technologie und Infrastruktur investiert und unser Netzwerk ist sicherer als jemals zuvor," sagte Paul Fabara, Chief Risk and Client Services Officer bei Visa. "Da der Zahlungsverkehr sicherer wird, kehren Betrüger zu altbewährten Methoden zurück, die auf das schwächste Glied in der Kette ausgerichtet sind: die Verbraucher. Visa tut alles, um Risiken im Verlauf der Transaktion zu beseitigen, ganz egal, wie bezahlt wird. Aber deshalb sollten Verbraucher nicht unvorsichtig werden."

Dies sind die wichtigsten Themen im Bericht:

Das Wiederaufleben von traditionellem Diebstahl: Scammer gehen zurück zu den Ursprüngen: in den vergangenen sechs Monaten ist bei Diebstählen ein Anstieg zu verzeichnen. Dabei nutzen die Diebe die Zeitspanne zwischen der Straftat und deren Entdeckung durch die Geschädigten aus. Meist kaufen sie sofort nach dem Diebstahl Geschenkkarten oder materielle Güter, die sie später einlösen und weiterverkaufen können. Oder sie nutzen die Karte online für Überweisungen. Im März 2023 hat Visa eine aufkommende Bedrohung entdeckt, die als "digital Pickpocketing" bezeichnet wird. Cyberkriminelle nutzen ein mobiles Kartenlesegerät, das sie im Gedränge gegen die Brieftasche von arglosen Verbrauchern halten, wodurch ein Bezahlvorgang ausgelöst wird.

Nachahmung von Regierungsvertretern: Verbraucher fallen Scams zum Opfer, wenn Betrüger vorgeben, Vertreter von Regierungsbehörden zu sein, wie zum Beispiel von Agenturen wie das USPS, das FBI und das IRS. In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben die Opfer dieses Verbrechens in den USA durchschnittlich jeweils $14.000 an Bargeld verloren, was eine Gesamtsumme von US$20 Millionen ergibt. Zwischen 2022 und 2023 stiegen die Verluste durch Barzahlungen an vermeintliche Regierungsbehörden um 90 an. 1 Da die Nachahmer von Regierungsvertretern meist bar kassieren, werden Banken der Vorhersage von Visa zufolge einen Anstieg von Abhebungen hoher Summen an Geldautomaten verzeichnen.

Anstieg der Umgehung von Authentifizierungen: Betrüger suchen nach einem Weg, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen. Sie versenden Phishing-Scams mit einem einmaligen Passwort, um Zugang zu Konten und Informationen zu erlangen. Die Texte, E-Mails oder Anrufe werden dabei immer glaubwürdiger, was teils auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz zurückzuführen ist.

Obwohl viele der im Bericht erläuterten Scams auf Verbraucher ausgerichtet sind, sind auch Empfehlungen an Finanzinstitutionen und Händler dabei.

Betrug an Tankstellen: Nach einer erfolgreich durchgeführten einfachen Autorisierung füllen Betrüger an Tankstellen den Tank und nutzen dabei Konten, die nicht ausreichend gedeckt sind. In den vergangenen sechs Monaten haben sich derartige Delikte von den USA, Lateinamerika und der Karibik nach Zentraleuropa, dem Nahen Osten und Afrika verlagert ein Beweis, dass derartige Scams sich global verbreiten.

Aufzählung: Händler werden weiterhin von Cyberkriminellen angegriffen, die in großem Umfang rasend schnell Zahlungsinformationen testen, um so Zugriff auf Kontendaten zu erhalten. Aufzählung oder automatisches Testen von gängigen Zahlungsinformationen zum Erraten von Kontonummern bleibt eine ernst zu nehmende Bedrohung für das Zahlungssystem. Nach einem erfolgreichen Angriff sind schwere Betrugsdelikte zu erwarten. Im vergangenen Jahr waren Restaurants, Behördendienste sowie Wohlfahrts- und Sozialorganisationen am häufigsten Ziel derartiger Angriffe.

Betrug durch Tokens: Tokenisierung bleibt eine der sichersten Zahlungsmethoden, aber während diese Technik Fahrt aufnimmt, verschaffen sich Betrüger illegal Tokens- und räumen die Konten unter dem Dach von Finanzinstituten. Seit jüngster Zeit verzeichnet Visa eine deutliche Verzögerung, bevor Cyberkriminelle Geld von einem Konto abziehen, zu dem sie sich Zugang verschafft haben. Offensichtlich möchten sie so einer Entdeckung entgehen.

Ransomware: Unternehmen und einzelne Personen sind zunehmend raffinierteren Ransomware-Attacken ausgesetzt. Obwohl derartige Versuche während des Berichtszeitraums um 12,3 zurückgingen, stiegen die Angriffe auf externe Anbieter wie Cloud- oder Webhostingdienste um 24 %. Das bedeutete eine steigende Anzahl von Betrugsfällen pro Angriff. Nur ein einziger Angriff auf einen einzigen Anbieter betraf 2.620 Organisationen und 77,2 Millionen Einzelpersonen. Deshalb sind diese externen Anbieter ein bevorzugtes Ziel für Kriminelle2

Dieser Bericht wurde erstmals vom erweiterten Payment Fraud Disruption Team veröffentlicht, das nun zum Team Payment Ecosystem Risk and Control (PERC) gehört. Dieses schützt das Global Payment Ecosystem vor Bedrohungen und Missbrauch durch Risikokontrollen, intelligente Lösungen und die Aufrechterhaltung der Richtlinien und Standards von Visa.

Den gesamten Bericht finden Sie HIER. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Visa Betrug vermeidet und das Zahlungssystem schützt, dann besuchen Sie visa.com/security.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr und ermöglicht und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern. Es ist unser Auftrag, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Volkswirtschaften, die alle überall einschließen und beteiligen, alle überall zum Erfolg führen, und betrachten Zugang als Grundlage für die Zukunft von Geldbewegungen. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

