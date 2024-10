An der Spitze steht ein kluger Kopf, der immer öfter in einem Atemzug mit den CEOs der US-Tech-Giganten genannt wird. Das asiatische Amazon steht seinem großen amerikanischen Bruder in nichts nach. Aufgrund massiver Investitionen schrieb das Unternehmen lange Zeit Verluste. Doch diese Zeiten sind vorbei! Setzt sich der positive Gewinntrend fort?Im Vergleich zu den Konkurrenten Amazon, Shopify und MercadoLibre hat der asiatische Logistiker enormes Aufholpotenzial. Die Zinswende gibt dem E-Commerce-Sektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...