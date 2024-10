In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder eher negative Meldungen vom weltgrößten Chemiekonzern BASF. So hatte der Konzern etwa angekündigt, verschiedene unrentable Anlagen am Stammsitz in Ludwigshafen zu schließen. Doch am Donnerstag meldete das DAX-Unternehmen, dass man die Produktionskapazitäten in einem anderen Bereich ausweiten will. Demnach sollen am Verbundstandort Ludwigshafen ab dem Jahr 2027 zusätzlich rund 50.000 Tonnen graues Dämmmaterial pro Jahr mehr hergestellt werden, ...

